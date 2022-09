LG OLED Flex: TV und Monitor in einem, lässt sich individuell krümmen

20 Krümmungsstufen

Computer-Monitore werden immer größer und somit verschwimmen auch die Grenzen zu Fernsehern. Das gilt auch für den LG OLED Flex. Denn dieser Bildschirm ist Computer-Display und TV in einem. Das ist auch nicht schwer, doch das Gerät beherrscht einen besonderen Trick: Die Krümmung ist flexibel.Vor einigen Jahren waren Curved-Fernseher das ganz große Ding bzw. versuchten die Hersteller, das den Kunden einzureden. Doch diese waren nicht beeindruckt und sahen darin im wahrsten Sinne des Wortes keinen Vorteil. Grund dafür ist, dass man in der Regel recht weit weg von einem TV-Gerät sitzt und eine Krümmung kaum bis keine Verbesserung des Erlebnisses darstellt.Bei Monitoren ist das etwas anderes, denn hier sitzt der Anwender mehr oder weniger direkt vor dem Display und eine Krümmung hat durchaus einen Sinn, zumindest dann, wenn man sich daran gewöhnen kann bzw. so etwas mag. Hier gilt auch: Curved ist sinnvoller, je größer der Bildschirm ist.42 Zoll sind durchaus eine Größe, die von einer Krümmung profitiert und das ist auch die Diagonale, die der LG OLED Flex (Model LX3) bietet. Der Clou daran: Das Display ist flexibel und kann in 20 Stufen nach Wunsch eingestellt werden. Der koreanische Hersteller schreibt dazu: "Das Display des LX3 kann von völlig flach bis spektakulär gekrümmt (900R) sein, sodass der Benutzer aus 20 Krümmungsstufen seinen idealen Grad wählen kann, um ein wirklich individuelles Seherlebnis zu erhalten." Die Krümmung kann auf Knopfdruck zwischen zwei unterschiedlichen Einstellungen gewechselt werden, sie lässt sich aber auch in Fünf-Prozent-Schritten manuell anpassen.Laut LG sorgt die verbaute OLED-Technik dafür, dass die Qualität stets dieselbe ist. So gebe der LX3 (4K-Auflösung, 120-Hertz, Dolby Vision, HDMI-2.1) mit einem "unendlichen Kontrast, tiefen Schwarztönen, hochpräzisen Farben (100 Prozent Farbtreue zertifiziert), einer blitzschnellen Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden und einer geringen Eingabeverzögerung dem Nutzer das Gefühl, Teil des Geschehens auf dem Bildschirm zu sein."Wer sich den LG OLED Flex persönlich ansehen will, der kann das auf der IFA 2022 in Berlin machen, LG hat seinen Stand in Halle 18 der Messe Berlin. Es ist allerdings nicht der erste Monitor dieser Art, Corsair hat auf der Gamescom einen ganz vergleichbaren Monitor enthüllt - auch hier liefert übrigens LG Display das Panel.