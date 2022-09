OLED mit 800R-Krümmung: LG stellt den UltraGear 45GR95QE vor

LG stellt dieses Jahr auf der IFA in Berlin neue Monitore seiner UltraGear-Serie vor. Ein Highlight stellt dabei der UltraGear 45GR95QE dar, ein OLED mit 45 Zoll Diagonale, 800R-Kurvenradius und einer schnellen Bildwiederholrate. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich den Monitor vor Ort angeschaut.Der LG UltraGear 45GR95QE hat eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und ein Seitenverhältnis von 21:9. Die Reaktionszeit beträgt lediglich 0,1 ms. Die 800R-Krümmung soll ein besonders intensives Spielerlebnis ermöglichen, wobei die Bildwiederholrate von 240 Hertz ruckelfreies Gaming erlaubt. HDR10 wird ebenfalls unterstützt.Interne Lautsprecher gibt es beim LG UltraGear 45GR95QE nicht, Nutzer müssen also auf ein eigenes Audio-Setup zurückgreifen, was in der Regel aber ohnehin der Fall sein dürfte. Auf der Rückseite des Monitors befinden sich LEDs, welche etwa die Wand in verschiedenen Farben anstrahlen können. Details zum Preis oder der Verfügbarkeit hat LG auf der Messe allerdings noch nicht bekannt gegeben.