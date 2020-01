LG OLED 65 RX: So sieht der einrollbare 65-Zoll-TV in der Praxis aus

Schick, aber nicht günstig

WinFuture berichtet aus Las Vegas

Die Consumer Electronics Show ist aktuell voll im Gange und die erste Elektronikmesse des noch jungen Jahres ist traditionell auch ein Schaulaufen der Hersteller, da sie dort ihre besonders innovativen Produkte vorstellen. Dazu zählt sicherlich auch LGs "einrollbarer" OLED-Fernseher, dessen 65 Zoll großes Panel ein- und ausgefahren werden kann.LG konzentriert sich bereits länger auf seine OLED-Panels und feiert damit auch im TV-Bereich große Erfolge. Das gilt natürlich in erster Linie für die starren Bildschirme, die falt- bzw. biegbaren Varianten stehen immer noch am Anfang.So liefert LG selbst diese Technologie für beispielsweise Lenovo, die Chinesen haben auf der CES das erste Falt-Tablet vorgestellt , das man demnächst auch tatsächlich kaufen kann. LG-Konkurrent Samsung bietet bekanntlich das Smartphone Galaxy Fold an, doch auch das ist noch alles andere als ein Massenphänomen.Letzteres wird man sicherlich auch vom LG OLED 65 RX behaupten können, den wir uns nun auf der aktuellen CES angesehen haben. Von einem ganz neuen Gerät kann man allerdings nicht sprechen, denn der koreanische Hersteller hat diesen Fernseher bereits vor einem Jahr in einer ersten Version enthüllt. Nach dem Motto gut Ding braucht Weile, hat LG etwas länger benötigt, um das Gerät produktionsreif zu bekommen.Entsprechend bewirbt man es auch dieses Jahr auf der CES und nennt auch Details zum Verkaufsstart: Der LG OLED 65 RX wird nach derzeitigem Stand etwa 60.000 Dollar kosten, laut Cnet ist der Preis aber immer noch nicht finalisiert worden, Änderungen sind also noch möglich.Selbst wenn das Gerät noch um ein paar tausend Dollar im Preis reduziert wird, so ist das sicher nichts für den Massenmarkt, sondern eher etwas für Leute, die nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen wollen. Denn einen herkömmlichen 4K-OLED von LG gibt es für einen Bruchteil des Geldes. Und dennoch: Die Technologie selbst ist natürlich spannend und die Lösung eines "verschwindenden" Bildschirms zweifellos interessant.