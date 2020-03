Huawei Mate Xs - Erste Eindrücke zum neuen Falt-Smartphone

Trotz der Absage des Mobile World Congress in diesem Jahr hat Huawei kürzlich in Barcelona den Nachfolger des ausschließlich in China erhältlichen Mate X vorgestellt. Das Huawei Mate Xs soll demnächst zu einem stolzen Preis von 2500 Euro auch in Deutschland erscheinen und dabei einige Verbesserungen mitbringen. Unser Kollege Jonas Kaniuth hat sich das Falt-Smartphone vor Ort schon einmal angeschaut und geht in seinem Video unter anderem auf den veränderten Faltmechanismus und die verbaute Hardware ein, gleichzeitig spricht er auch über Bedenken bezüglich einer möglichen Anfälligkeit für Kratzer und potentielle Verschleißteile beim Mate Xs.