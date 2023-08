EcoFlow Wave 2 im Test: Klimaanlage für Outdoor und kleine Räume

Effiziente Kühlung und Heizung mit der EcoFlow Wave 2

Bei der EcoFlow Wave 2 handelt es sich um eine Klimaanlage für den Wohnwagen. Der Hersteller empfiehlt das Gerät für eine Raumgröße von bis zu 20 Kubikmetern. Durch die eigenen Abmessungen passt die Klimaanlage gut in mittelgroße Camper. Auch größere Zelte können mit kalter Luft versorgt werden. Die Kühlleistung liegt bei 5100 BTU, während mit 6100 BTU geheizt werden kann. Wer im Camper oder Zelt kalte Luft fürchtet, kann über den Heizmodus die Temperatur binnen 1-2 Stunden merklich aufheizen. Mithilfe des optionalen Akkus kann das Gadget überall im Raum aufgestellt werden. Die Wave 2 wiegt 14,5 Kilo, während der 1159 Wattstunden-Akku 7,5 Kilo auf die Waage bringt.Im Lieferumfang sind die notwendigen Schläuche vorhanden. Weiterhin liefert EcoFlow alles mit, um die Klimaanlage in Betrieb zunehmen. Dazu gehört auch ein Handbuch, das man sich vor der ersten Verwendung genauer anschauen sollte. Das gilt insbesondere für den Aufbau und die Installation, da die Wave 2 direkt im Klimaanlagen-Modus startet. Abgerundet wird der Lieferumfang von einer Vorlage für die Schlauchöffnungen. Bei der Sichler NX9765 musste unser Kollege Timm Mohn die Vorlage noch mühsam selbst herstellen. Den meisten Platz in der Verpackung nimmt die Wave 2 selbst ein. Die mobile Klimaanlage kann mit einer guten Verarbeitungsqualität überzeugen.Mit 51,8 x 29,7 x 33,6 cm ist die Wave 2 für eine Klimaanlage überraschend kompakt. Das Gerät wurde gut für den Transport gesichert. Ein großer Unterschied zwischen der internationalen und deutschen Variante ist das fest im Gerät verankerte Stromkabel. Oberhalb jenem ist die Schiebetür für den Solar- und Batterie-Anschluss platziert.Wahlweise für den Betrieb oder zum Aufladen des Akkus kann die Wave 2 über einen Schuko-Stecker mit dem Stromnetz verbunden werden. Sobald eine Stromversorgung sichergestellt ist, kann die Klimaanlage über den Power-Button eingeschaltet werden. Augenblicklich misst das EcoFlow-Gerät die Temperatur und zeigt diese auf dem Display an. Über den Bildschirm ist weiterhin die Ziel-Temperatur und bei installiertem Akku die mögliche Restlaufzeit zu sehen. An der Front befindet sich außerdem eine breite LED, die den Betrieb anzeigt.Ähnlich wie das weitere EcoFlow-Sortiment kann die Wave 2 mit einer App verbunden werden. Hat man bereits einen Account angelegt, kann die mobile Klimaanlage umgehend mit WLAN verbunden werden. Ist dies geschehen, lassen sich via App alle Wave-2-Daten einsehen. Neben einer ansprechenden Optik bietet die App auch die Möglichkeit zu Firmware-Updates. Zu Beginn wurden Timm direkt zwei Updates angeboten. Diese sind schnell durchgeführt. Auch wenn die App verbunden ist, können die aktuellen Daten auf dem Display der Klimaanlage eingesehen werden. Die Bedienung erfolgt über das Smartphone ähnlich schnell wie über die Buttons am Gerät selbst. Bevor man allerdings die verschiedenen Modi aktiviert, sollte zunächst auf jeden Fall das Handbuch konsultiert und der Aufbau abgeschlossen werden. Nur die Einstellung Wind benötigt keine Rohre nach draußen.Mit einem optionalen Akku kann die Wave 2 auch abseits jeder Steckdose verwendet werden. Mit jenem kann die Solar-Eigenschaft der Klimaanlage weiter ausgebaut werden: Der Strom kann nicht nur für die aktive Nutzung, sondern auch für Phasen in der Nacht gespeichert und nach Sonnenuntergang aufgebraucht werden. Die Zusatzbatterie verfügt über eine Kapazität von 1159 Wattstunden. Die beiden Geräte werden über ein Kabel miteinander verbunden. Ein Button an der Front aktiviert die Batterie. Die aktuelle Akku-Kapazität wird über vier LEDs visualisiert. Der Strom kann für die Klimaanlage, aber auch für mobile Geräte verwendet werden. Hierfür befinden sich zwei USB-Ports unter einer Abdeckung. EcoFlow hat sich für einen USB-A- sowie USB-C-Anschluss entschieden. Der USB-C-Power-Delivery-Port kann 100 Watt ausgeben. Storm kann bei den Ports nur in eine Richtung fließen, der Akku lässt sich folglich nicht per USB aufladen.Die Verbindung von Wave 2 und dem Zusatzakku gelingt erfreulich einfach: Es empfiehlt sich, zuvor beide Geräte nebeneinander zu bringen und die Ausrichtung zu überprüfen. Sind beide Geräte miteinander verbunden, können Akku und Wave 2 über den Adapter verbunden werden. Der optionale Akku kann nur über die Klimaanlage selbst geladen werden. Der Solaranschluss bleibt folglich zugänglich. Ab dem Moment, in dem die Geräte miteinander verbunden sind, kann die Wave 2 über den Akku mit Strom versorgt werden. Gleichzeitig können externe Geräte über die weiterhin zugänglichen USB-Ports mit Strom versorgt werden. Selbst wenn man mal alle anderen Reserven aufgebracht hat, kann der Akku der Wave 2 folglich für volle Handy-Akkus sorgen. Mit 1159 Wattstunden ist die Zusatzbatterie ausreichend groß dimensioniert.Über den Anschluss an der Seite kann der Akku über Solarpaneele geladen werden. Ein Betrieb über ein Solarpaneel ist ohne Akku nur sehr eingeschränkt möglich, denn in diesem Fall funktioniert nur der Lüftermodus. Zelte, Camper oder kleine Wohnungen könnten in diesem Fall weder klimatisiert noch geheizt werden. Die Wave 2 ist kompatibel mit dem 400 Watt Solar-Panel von EcoFlow . Mehr Strom kann über die Sonne auch nicht aufgenommen werden: Eine Schaltung von mehreren Solar-Panels wird nicht unterstützt.Mit voll aufgeladenem Akku hält die Wave 2 im leisen Modus etwa 8 Stunden als Klimaanlage durch. Die Zeit variiert je nach Intensität der Kühlung. Die Wave-2-Zusatzbatterie kostet einzeln 899 Euro. Je nach Angebot lässt sich aber beim gemeinsamen Kauf von Klimaanlage und Batterie etwas Geld sparen. Wer also sowie die Kombination kaufen möchte, sollte direkt ein komplettes Set in den Warenkorb legen. Über den Powerpole-Anschluss können allerdings auch andere EcoFlow-Geräte für die Stromversorgung genutzt werden. Die Wave 2 kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten kühle bzw. warme Luft produzieren. Aufgrund des Formfaktors sollte in Verbindung mit den Leistungsdaten das Einsatzgebiet genau geplant werden. Ohne Akku bietet EcoFlow die Wave 2 aktuell für 1199 Euro an . Auf Amazon ist die Klimaanlage für denselben Preis verfügbar . Die Wave 2 dürfte sich wohl vor allem für Menschen eignen, die den Akku tagsüber mit Solar aufladen und abends/nachts die Klimaanlage betreiben und mit ihr den Schlafbereich kühlen bzw. heizen wollen.