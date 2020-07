Für heiße Zeiten: Klimaanlage mit WLAN und App-Steuerung

Positiv:

Via Smartphone von unterwegs zu aktivieren

Nimmt nicht viel Platz weg, dank Rädern mobil

App-Support auf Deutsch, dieser antwortet zügig

Einbindung in Google Home / Assistent

Verwendung als Luftentfeuchter und Ventilator möglich

Neutral:

Energieklasse A

Ist natürlich etwas laut

Negativ:

Keine längeren Schläuche verfügbar

Die meisten Smart Home-Produkte sind nur recht bedingt sinnvoll. Wenn aber die Sommerhitze losgeht, wünscht sich so mancher, beim Heimkommen einfach mal einen kühlen Raum vorzufinden. Mit einer Klimaanlage mit WLAN-Anbindung und Kontakt zu einem Cloud-Dienst wie Google Home ist das ein durchaus erreichbares Ziel, wie unser Kollege Timm Mohn hier zeigen kann.Im Test war das System Sichler NX9765, dass es unter anderem beim Online-Händler Pearl zu kaufen gibt und dort 394,95 Euro kostet. Die Steuerung des Geräte kann über eine Smartphone-App erfolgen. Es ist aber auch möglich, Sprachassitenten anzubinden. In diesem Fall genügt es dann beispielsweise, dem Mobiltelefon beim Verlassen des Büros bescheid zu sagen, dass die Klimaanlage angeschaltet werden soll und schon kommt man in ein kühles Zuhause.