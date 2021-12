Dacia Spring - Probefahrt mit dem derzeit günstigsten Elektroauto

Der Dacia Spring ist das derzeit günstigste Elektroauto in Deutschland: Kostet der Wagen "normal" 20.490 Euro, ist er dank Umweltprämie schon für knapp 11.000 Euro zu haben. Zwar sind in Sachen Reichweite und Leistung keine Spitzenwerte zu erwarten, mit 45 PS (33kw) macht der Wagen aber mindestens in der Stadt jede Menge Spaß - findet unser Kollege Johannes Knapp , der eine Probefahrt mit dem Dacia Spring gemacht hat.