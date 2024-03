Mobile Energiequelle: Die Ugreen PowerRoam 2200 im Test

Bei der Ugreen PowerRoam 2200 handelt es sich um eine Power-Station mit 2048 Wh. Es stehen eine Vielzahl an USB-Ports zur Verfügung. Dazu zählen 4 USB-C Ports. Diese können unterschiedlich viel Leistung abgeben. Der erste USB-C-Port gibt bis zu 140 Watt aus. Der zweite USB-C-Port ist in der Lage, 100 Watt auszugeben. Die beiden letzten USB-C-Ports können eine Leistung von 45 Watt erbringen.Ugreen platziert weiterhin zwei USB-A-Ports über dem Power Button. Beide Ausgänge wurden mit 22,5 Watt beschriftet. Auf der rechten Seite befinden sich vier Steckdosen, über die auch nicht-USB-Devices angeschlossen werden können. Das Motto von Ugreen lautet "Power to Connect". Damit liegt man durchaus richtig, denn ohne Energie steht es häufig schlecht um die digitale Verbindung zueinander.Es kann durchaus sein, dass die Ugreen PowerRoam 2200 mit ihren 25,5 Kilogramm nicht für jeden einfach zu tragen ist. Für diesen Fall liefert Ugreen einen Trolley mit. Es ist durchaus erfreulich, dass das Extra nicht aufpreispflichtig ist, sondern direkt zum Lieferumfang gehört. Mit dem Trolley wird der Transport des Ugreen-Energiespeichers deutlich einfacher. Erfreulicherweise hat man bei Ugreen daran gedacht, dem fahrbaren Untersatz Bremsen zu spendieren. Sind jene festgezogen, bewegt sich der Trolley nicht mehr.Ausgezogen ist der Griff lang genug, um die PowerRoam 2200 bequem ziehen zu können. Der Griff selbst ist zwar nicht gepolstert, Probleme ergeben sich dadurch beim Ziehen allerdings nicht. Ugreen hat stabile Räder verbaut, welche die Powerbank problemlos tragen. Schaut man sich das Gesamtbild aus PowerRoam 2200 und Trolley an, könnte man fast meinen, der Unterbau wäre sogar etwas überdimensioniert für die Traglast.Ein Herzstück der Powerbank ist die App. Zunächst kann man sich zwischen einer Bluetooth- und WLAN-Verbindung entscheiden. Beide Arten der Verbindung haben Vor- und Nachteile, die Ugreen auf der Verbindungsseite auflistet. Da bei unserem Kollegen Timm Mohn der Stromspeicher öfter in der Garage wohnt, hat er sich für die Wi-Fi-Variante entschieden. Die PowerRoam 2200 wird direkt als fürs Pairing verfügbar angezeigt und kann umgehend verbunden werden. Der Verbindungsprozess dauert etwa 15 Sekunden.In der App-Übersicht wird angezeigt, wie viel Strom gerade ausgegeben und eingespeist wird. Über das Zahnrad gelangt man in die Optionen. Über den Gerätemanager erreicht man neben der Teilen-Funktion den OTA-Bereich, mit dem die PowerRoam 2200 auf dem neuesten Stand gehalten wird. Die Einstellungen geben weiterhin eine Übersicht über das Gerät. Dazu gehört der Batterie-Typ, die Abmessungen und das Gewicht. Die Anzeige kann wichtig sein, wenn man später mal den Platz im Wohnwagen plant und die Anleitung nicht direkt zur Hand hat.Bei den Optionen gibt es noch eine sehr nützliche Option: Das Deaktivieren der Tastentöne. Das ist nicht bei jedem Gerät so und deswegen sehr erfreulich. Weiterhin lässt sich der Arbeitsmodus einstellen: Gerade, wenn man eine längere Zeit mit dem UGreen Stromspeicher arbeitet, kann die "Immer-An"-Option sehr praktisch sein. Eine weitere Option, die ich sehr schätze, ist der Bildschirm-Timeout. Schaut man einen Film mit der Ugreen PowerRoam 2200, kann es durchaus praktisch sein, die Restlaufzeit im Blick zu halten.Mit der Option, dass der Bildschirm sich nicht ausschaltet, behält man die Restlaufzeit stets im Blick, ohne eine Taste drücken zu müssen. Das Always-on-Feature ist für mich ähnlich wie bei der Apple Watch ein Must-have. Auf Wunsch kann die Helligkeit des Displays erhöht bzw. verringert werden. Die maximale Stufe wird allerdings höchstens am Tag benötigt. Insgesamt ist die App sehr gelungen und rundet den Gesamteindruck positiv ab.