Beamer-Transport: In diese Tasche passt sogar der Dangbei Mars Pro

Besser als gedacht

Der Dangbei Mars Pro ist ein vielseitiger Projektor mit vielen Anschlüssen und vergleichsweise gutem Sound. Durch den Netflix-, Amazon Prime- und Paramount Plus Zugang ist der 4K-Projektor ein Allround-Talent, welches dank hoher Helligkeit (3200 ANSI-Lumen) drinnen sowie draußen verwendet werden kann. Einzig der Transport stellt ein Problem dar: geläufige Beamer-Taschen passen nicht, da der Projektor mit 20,9 x 24,6 x 17,3 cm sehr hoch ist. Die meisten Projektortaschen sind eher flach und somit nicht kompatibel mit dem Dangbei Mars Pro . Auf eine Rückfrage beim Hersteller empfahl jener eine Tasche auf Aliexpress, die sich unser Kollege Timm Mohn direkt bestellte.Bereits auf den ersten Blick merkt man: Die Transporttasche sollte genug Platz für den Dangbei Mars Pro bieten. Mittig wurde ein Reißverschluss mit zwei Schiebekörpern samt Griffplatte angebracht. Im Inneren befindet sich ein Raumtrenner sowie eine kleine Lasche für die Fernbedienung. Die Tasche selbst ist gepolstert, sodass das Innenleben während des Transportes geschützt wird. Auf der Artikelseite wird neben dem Dangbei Mars Pro noch der X3 sowie der X3 Pro als kompatibel gelistet. Im Test zeigt sich: zumindest der Mars Pro hat ausreichend Platz. Sobald der Projektor positioniert wurde, kann die Trennwand angebracht werden. Im nun entstandenen Raum lässt sich das Netzteil unterbringen. Auch an die Fernbedienung wurde gedacht: Diese wird in der kleinen Schlaufe auf der Oberseite platziert. Was erst mal etwas wackelig aussieht, hält in der Praxis gut. Hat man alle Teile verstaut, kann die Tragetasche geschlossen werden. Der Dangbei Mars Pro ist nun bereit für den Transport.Gerade ein qualitativ hochwertiger 4K Projektor wie der Dangbei Mars Pro sollte nicht während des Transportes beschädigt werden. Egal ob man den Projektor ins Freie , in den Garten oder zu Freunden transportieren möchte: Die Tragetasche ermöglicht den sicheren Transfer zwischen den verschiedenen Orten. Mit 40,98 Euro ist die Projektor-Tasche vergleichsweise erschwinglich. Das Exemplar von Timm wurde aus einem EU-Lager verschickt, sodass keine weiteren Importkosten anfielen. Der Dangbei Mars Pro ist aktuell für 1799 Euro auf Amazon verfügbar