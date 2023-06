Dangbei Neo: Leichter Beamer für wechselnde Einsatz-Orte

Netflix an Bord

Beim Dangbei Neo handelt es sich um einen mobilen Projektor mit Netflix-Zertifizierung . Der 500 ISO-Lumen helle Full-HD-Projektor verfügt über zwei 6 Watt Lautsprecher mit Dolby Audio. Der Linux-Beamer hat Wi-Fi und Bluetooth 5.0 mit an Bord. Mit Hilfe des smarten Betriebssystems wird u.a. die Keystone-Korrektur sowie der Auto-Fokus gesteuert. Der Dangbei Neo verfügt weiterhin über eine sehr praktische Objektvermeidung und die automatische Anpassung an Bildflächen. Mit 1,42 Kilogramm ist der Beamer erfreulich leicht.Rückseitig wird der Dangbei Neo mit Strom versorgt. Der Projektor selbst verfügt, abseits des Power-Buttons, über keine Tasten zur Bedienung: hierfür muss die Fernbedienung verwendet werden. Die passenden AAA-Batterien liegen nicht bei. Die zusätzliche Anschaffung kann etwas ärgerlich erscheinen, allerdings ist es gängige Praxis, dass man sich Wunschbatterien dazu kauft. Die Panasonic Eneloop Pros stellen hierbei eine gute Wahl dar.Auf der Rückseite des Dangbei Neo befinden sich weiterhin ein Ausgang für optische Kabel, zwei USB-A-Ports und ein HDMI-Anschluss. Durchaus ungewöhnlich im Formfaktor-Segment ist der LAN-Anschluss, über den man sich mit dem Internet verbinden kann. Hierfür fehlt ein Klinken-Anschluss, um etwa kabelgebundene Kopfhörer anzuschließen. Der optische Ausgang gleicht dieses Defizit allerdings aus.Das Bild des Dangbei Neo löst mit 1.920 mal 1.080 Pixeln auf. Die 500 ISO-Lumen reichen aus, um im abgedunkelten Raum oder bei Nacht Filme oder Serien zu genießen. Auch wenn es mal nicht ganz so dunkel ist, lassen sich Inhalte mit dem Projektor betrachten. Neben eindrucksvollen Kinoabenden kann auch eine Spielsession mit dem Neo überzeugen: Ein etwaiges Delay führt nicht dazu, dass man bei Jump-n-Runs oder Rennspielen, wie Gran Turismo 7, den Kürzeren zieht. Eine entsprechende Leinwand kann das jeweilige Film-Erlebnis natürlich nochmals verbessern. Der Hersteller gibt die Lebensdauer der LED mit 30.000 Stunden an.Anders als viele andere Projektoren verfügt der Neo über eine native Netflix-App. Die damit einhergehenden Vorteile hat unser Kollege Timm Mohn ja bereits beim Emotn N1 erklärt: Eine native App erhöht die Datensicherheit, verhindert eventuelle Frustration und sorgt für ein gewohntes Nutzererlebnis. Neben Netflix können auch andere Streaming-Anbieter, wie etwa Amazon Prime oder Paramount+ , mit dem Dangbei Neo verwendet werden. Mit an Bord ist 1 GB Arbeitsspeicher. Spiele können auf dem 8 GB internen Speicherplatz abgelegt werden.Der Hersteller gibt die Lautstärke des Projektors mit 24 Dezibel an. In der Praxis erweist sich der Neo als durchaus leise. Auch wenn es in Filmen oder Serien zu eher ruhigeren Passagen kommt, fällt das Betriebsgeräusch des Beamers nicht unangenehm auf. Für Ton sorgen beim Dangbei Neo zwei 6-Watt-Lautsprecher. Für gelegentliche Filme oder Serien ist die Soundleistung mehr als ausreichend. Für eindrucksvolle Filmabende dürften die meisten allerdings auf Bluetooth-Lautsprecher zurückgreifen. Die drahtlose Verbindung erweist sich im Test als stabil. Der Ton ist, auch über das optische Kabel, synchron.Projektoren wie der Dangbei Neo eignen sich als To-Go-Beamer, um sich bspw. im Urlaub oder im Freien einen schönen Abend zu machen. Mit 699 Euro ist der Projektor im unteren Beamer-Preis-Segment angesiedelt . Wer den Projektor auch mal unterwegs verwenden möchte, sollte noch ein kleines Reisestativ in den Warenkorb legen, um den Projektor jederzeit perfekt auf eine Wand auszurichten. Wird der Projektor im heimischen Wohnzimmer fest installiert, lohnt sich ggf. eine Wand- oder Deckenhalterung . Durch die Verfügbarkeit aller gängigen Streaming-Anbieter stellt der Dangbei Neo ein gelungenes Fundament für das Heimkino dar.