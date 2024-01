Mobiles Mikro? - Erst die richtige Tasche macht das Shure MV7 rund

Genug Platz für alles

Das Shure MV7 ist ein dynamisches Mikrofon für unterwegs und im Podcast-Studio. Ist man allerdings mit dem Shure MV7 unterwegs, merkt man schnell, dass der portable und flexible Aspekt des Mikrofons wirklich gelingt: Das Setup ist in wenigen Minuten aufgebaut und aufnahmebereit. Sei es für eine Studio-Aufnahme oder für einen Podcast aus dem Urlaub: alles, was für die Aufnahme nötig ist, lieferte Shure im Kit direkt mit.Um das Shure MV7 wirklich mobil nutzen zu können, fehlt dem Lieferumfang allerdings eine Sache: Eine Transporttasche. Auf Amazon werden verschiedene Ausführungen angeboten, meist für um die 20 Euro. Die Wahl fiel hier nun auf ein Modell von Aenllosi. Die Tasche macht einen guten ersten Eindruck. Auf der Oberseite ist ein Griff angebracht, um die Transporttasche bequem mitzuführen. Ein etwas hochwertiger Griff, wie bei der Mogo Pro Plus-Transporttasche, wäre wünschenswert gewesen. Der Griff bei der MV7-Tasche erfüllt aber seinen Zweck. Neben dem Tragegriff befindet sich der Reißverschluss, der einmal um die ganze Tasche geht. Öffnet man jenen, kann die Transporttasche gefüllt werden.Die Tasche bietet genug Platz für das komplette Mikrofon-Kit, bestehend aus MV7 und Stativ. Allerdings muss das Stativ erst abgeschraubt werden. Da die Tasche auch für das SM7B geeignet ist, passt das MV7 perfekt ins Innere. Es fehlt allerdings ein Band oder Ähnliches, um das Mikrofon an Ort und Stelle zu halten, damit es nicht herausfällt. Beim Shure MV7 lässt sich der Pop-Schutz austauschen. Da es für verschiedene Gelegenheiten unterschiedliche Aufsätze gibt, kann ein solcher Pop-Schutz in einem extra Fach untergebracht werden. Die obere Hälfte der Tragetasche bietet Platz für Zubehör. Hier kann das Stativ untergebracht werden. Beim Shure MV88 Plus-Kit lieferte Shure eine rollbare Tasche mit, die allerdings mit Stativ im Alltag eher umständlich war, weil jenes immer hinausfiel. Dadurch, dass es sich bei der Transporttasche für das Shure MV7 um eine komplett schließbare Tasche handelt, kann das hier nicht passieren. Neben dem Stativ lässt sich im oberen Bereich auch das USB-C-Kabel unterbringen. Macht man das etwas ordentlicher als unser Kollege Timm Mohn , hat auch ein XLR-Kabel Platz. Im Anschluss kann die Tasche ge- und verschlossen werden. Beim ersten Mal schließen bestand noch die Sorge, ob das Stativ wirklich in die Tasche passen würde. Die Zweifel konnten sich allerdings als unbegründet erweisen.Das Kit passt anstandslos in die Transporttasche. Nachfolgend kann es mit dem Shure MV7 auf Reisen gehen. Während Timm und Sarah das Mikrofon vor allem für Voiceover-Aufnahmen verwenden, kann es auch für Livestreams oder Auftritt vor Publikum verwendet werden. Theoretisch ist es möglich, das Mikrofon gleichzeitig mit zwei verschiedenen Endgeräten zu verbinden und den Ton jeweils über das gewünschte Gerät zu verarbeiten. Im Produktionsalltag dürfte dies sehr praktisch sein. Verwendet man das Shure MV7 während eines Videocalls, ist das Gegenüber in der Regel positiv vom Mikrofon-Ton überrascht. Das Set aus Manfrotto-Tischstativ und MV7 ist aktuell für 239 Euro auf Amazon verfügbar . Entscheidet man sich für das Kit mit Mikrofon-Arm , könnte der mobile Transport etwas komplizierter ausfallen. Aufnehmen dürften aber in dem Fall etwas komfortabler gelingen, da man die hohe Position des Mikrofons mit der Zeit durchaus gewohnt ist.