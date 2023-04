Dangbei Mars Pro 4K: Starker Beamer mit hoher Auflösung

Beim Dangbei Mars Pro 4K handelt es sich um einen Laser-Beamer mit 3200 ANSI-Lumen. Der Hersteller gibt die Lampenlebenszeit mit 25.000 Stunden an. Der Heimkino-Beamer verfügt über ein Hersteller-eigenes Smart OS mit Emotn Store, 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Im Mars Pro ist ein MediaTek MT9669-Prozessor mit 1,3 GHz verbaut. Der 4-Kern Prozessor unterstützt H.264 Video Encoding. Eine ARM Mali-G52 MC1 kommt als GPU zum Einsatz. Der Beamer ist HDR10- sowie Dolby Audio-fähig. Das Bild kann über Auto-Focus scharf gestellt werden. Eine Verbindung mit dem Internet lässt sich über Wi-Fi oder den Ethernet-Port auf der Rückseite des Gerätes herstellen. Für die Verbindung mit Soundbars, Kopfhörern oder Controllern steht Bluetooth 5.0 zur Verfügung. Film- oder Spiele-Ton wird über zwei 10 Watt Lautsprecher ausgegeben.Sobald der Mars Pro mit Strom versorgt wird, kann der Beamer gestartet werden. Neben dem Anschluss für die Stromversorgung befindet sich rückseitig ein Klinkenanschluss, zwei USB-A- sowie zwei HDMI 2.0b-Ports. Dangbei setzt auf USB 2.0. Für die meisten Anwendungsfälle dürfte dies ausreichen. Soundbars können über den S/PDIF-Port angeschlossen werden. Als WLAN-Alternative verfügt der Dangbei Mars Pro über einen LAN-Anschluss auf der Rückseite. Der Projektor kann auf einem Stativ oder einer Wandhalterung platziert werden. Beides sollte stabil gebaut sein: Der Dangbei Mars Pro wiegt 4,6 Kilo. Der Beamer fühlt sich hochwertig an. Dazu trägt auch die gläserne Front bei. Auch die Oberseite wurde mit Glas verschönert.Ein optimales Bild kann beim Dangbei Mars Pro 80 bis 150 Zoll groß werden. Der Hersteller gibt an, dass darüber hinaus maximal 300 Zoll möglich sind. Die Bildschirmauflösung gibt der Dangbei mit 3840 x 2160 an. Mit 3.200 ANSI-Lumen ist der Projektor hell genug, um in einer nicht vollkommen abgedunkelten Umgebung verwendet zu werden. Der Dangbei Mars Pro hebt sich mit der maximalen Helligkeit von der smarten Konkurrenz ab. Der Projektor verfügt über eine automatische Trapezkorrektur. Diese kann das Bild um 40 Grad horizontal und vertikal verschieben. Eine manuelle Korrektur ist jederzeit möglich. Zu den smarten Features gehört auch eine Objektvermeidung. Steht ein Objekt zwischen Projektionsfläche und Projektor kann der entsprechende Bereich ausgespart werden. 3D-Filme werden von einem USB-Stick, einer Festplatte oder dem internen Speicher aus unterstützt. Da unser Kollege Timm Mohn keine 3D-Filme besitzt, konnte dieses Feature allerdings nicht getestet werden. 3D-Blu-ray-Player oder YouTube-Filme in 3D werden nicht unterstützt.Der Dangbei Mars Pro verfügt über verschiedene Bild-Modi. Wer gern mit dem Projektor spielt, sollte hierfür den Gaming-Modus wählen. In jenem wird das Input-Lag auf 20ms verkürzt. Zwangsläufig notwendig ist der Modus nicht: Im normalen Gebrauch ist kein nennenswertes Delay festzustellen. Nur wenn schnelle Reaktionen erforderlich sind, kann der Gaming-Modus spielentscheidend werden. Im Alltag wird der Projektor nie zu laut: auch bei ruhigen Szenen ist wenig vom Projektor zu hören. Im Eco-Modus reduziert sich die Lautstärke weiter. In den vergangenen Wochen war es nicht nötig, jenen zu aktivieren.Smarte Projektoren verstehen sich meist als Gesamtpaket aus Bild, Software und Ton. Der Mars Pro unterstützt Dolby Digital Plus und DTS Studio Sound Tech. Für den Sound des Laser-Projektors sorgen zwei 10 Watt Lautsprecher. In der Praxis kann der Ton des Beamers überzeugen: Comedy-Serien, die viel auf Dialog setzen, sind stets gut zu verstehen. Action-Inhalte werden mit passender Soundkulisse wiedergegeben. Wer kräftigere Anlagen verwenden möchte, kann Lautsprecher über den Klinkenanschluss, den S/PDIF-Port oder Bluetooth anschließen. Die internen Lautsprecher sind nicht mit der Leistung von gängigen Heimkino-Soundbars zu vergleichen. Allerdings ist es bei der gebotenen Leistung nicht zwangsläufig notwendig, externes Audio-Zubehör zu verwenden. Verwendet man den Mars Pro bspw. im Schlafzimmer oder auf dem Balkon, reicht die Soundkulisse problemlos aus. Entsprechend verfügt der Mars Pro über einen Bluetooth Speaker-Modus. In jenem kann der Projektor selbst als Lautsprecher verwendet werden. Anders als bei vielen günstigen Projektoren kann der Mars Pro wirklich als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden, wenn es keine andere Option gibt.Der Dangbei Mars Pro ist 1.000 ANSI-Lumen heller als der Xgimi Horizon Pro . Auch in Sachen Speicherplatz ist der Mars Pro besser ausgestattet: auf 128 GB können deutlich mehr Daten abgelegt werden, als beim Xgimi-Beamer. Dieser verfügt nur über 32 GB Rom. Auch in Sachen Arbeitsspeicher gibt es einen Unterschied: Der Mars Pro verdoppelte die 2 GB RAM des Horizon Pro auf 4 GB. Das vorinstallierte Betriebssystem verfügt zunächst nicht über den Google Play Store. Dieser kann aber über den Community-Tab nachinstalliert werden. Um die interne Software zu unterstützen, bündelt der Hersteller den Projektor aktuell mit einer Android-TV-Box. Das helle Bild, die gute Soundkulisse und das Design punkten auf ganzer Linie. Der 0.47 Chip und das XPR ×4-Processing ermöglichen ein Heimkino-taugliches Bild. Durch die smarten Funktionen eignet sich der Beamer auch für Menschen, die wenig Zeit für Bild-Kalibrierungen und Einstellungen aufwenden möchten. Es wäre wünschenswert, wenn ein eventueller Nachfolger über einen USB-C-Port und direkten Google Play-Zugang verfügen würde. Zwar punktet der Dangbei Mars Pro nicht mit der hochwertigsten Fernbedienung, das projizierte Bild kann aber dabei helfen, den Qualitätskontrast zwischen Bedienungselement und Beamer zu kaschieren. Der Projektor ist aktuell für 1499,99 Euro verfügbar