Apple iPad Pro 2020: So gut laufen Spiele auf dem neuen Tablet

Datenblatt Apple iPad Pro (2020) Modell 11 Zoll 12,9 Zoll Betriebssystem Apple iPadOS Display 11 Zoll Liquid Retina Display, 2388 x 1668 Pixel, 264 ppi, 600 nits, 120 Hz ProMotion, True Tone 12,9 Zoll Liquid Retina Display, 2732 x 2048 Pixel, 264 ppi, 600 nits, 120 Hz ProMotion, True Tone Hauptkamera 12 Megapixel Weitwinkel, f/1.8 Blende, 10 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.4 Blende Frontkamera 7 Megapixel, f/2.2 Blende CPU A12Z Bionic Chip mit 64-Bit Architektur und M12 Koprozessor Speicher 128 Gigabyte bis 1 Terabyte Schnittstellen WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Dualband, Bluetooth 5.0, GPS, LTE optional Besonderheiten Apple-Pencil-Support, 4-Lautsprecher-Audio, Face-ID, Nano-SIM, eSIM, USB-C Sensoren Face ID, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor Laufzeit 10 Stunden Akku 29,37 Wattstunden 36,71 Wattstunden Farben Silber, Space Grau Gewicht 471 Gramm (WiFi), 473 Gramm (WiFi und LTE) 641 Gramm (WiFi), 643 Gramm (WiFi und LTE) Abmessungen 247,6 x 178,5 x 5,9 Millimeter 280,6 x 214,9 x 5,9 Millimeter

Das Apple iPad Pro 2020 ist sowohl in der 12,9 als auch in der 11 Zoll großen Variante mit dem neuen A12Z-Prozessor und 6 GB RAM ausgestattet und bietet so reichlich Leistung, die sich natürlich auch beim Spielen bemerkbar macht. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat Spiele wie PUBG Mobile, Fortnite, Asphalt 9 oder Call of Duty Mobile auf beiden Modellen getestet.