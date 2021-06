1-TB-MicroSD von SanDisk: Genug Video-Speicher für den Urlaub

Richtiges Lesegerät wichtig

Vorteile

Schneller Write Speed

4K UHD geeignet

Großer Speicher für längere Aufnahmen

Kompatibel mit vielen Geräten

Neutral

Etwas geringerer Lese-Speed (abhängig vom Lesegerät)

Durchaus eine Investition

Nachteile

-

Performance (Gemessen mit AJA System Test)

Write Speed: 98 MB/s

Read Speed: 155 MB/s

Im bevorstehenden Sommer, der wieder etwas mehr Tourismus und Spaß verspricht, dürften viele Menschen ihre eingestaubte Action-Kamera hervorkramen und dieses startklar für neue Abenteuer machen. So auch unser Kollege Timm Mohn, der seiner GoPro Hero 9 eine MicroSD-Karte von SanDisk mit einem Terabyte Speicherplatz spendierte.Lese- und Schreibgeschwindigkeit sind bei dieser mitunter abhängig vom Lesegerät. Während die Werte beim Lesen knapp unter der Angabe von SanDisk liegen, überzeugt der Write-Speed auch in mehreren, aufeinanderfolgenden Tests mit einer höheren Geschwindigkeit als von SanDisk angegeben (90 MB/s). Die teils vernichteten Kritiken auf Amazon in Bezug auf die Performance gehen wahrscheinlich auf nicht geeignete Hardware zurück. Wer keine Geschwindigkeiten einbüßen möchte, legt sich gleichzeitig den vergleichsweise günstigen MobileMate von SanDisk zu. Mit jenem werden die angegeben Messwerte problemlos erreicht - einen USB 3.0 Port vorausgesetzt.Die Einsatzzwecke der SD-Karte sind vielfältig: Je nach Kompatibilität kann sie in Drohnen , Smartphones oder der Nintendo Switch verwendet werden. Im Vergleich zum Verkaufsstart der Karte im Jahr 2019 ist der Preis um gute 200 Euro gefallen.