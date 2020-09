Keine Zeit Zu Sterben: Der zweite Trailer zum neuen Bond-Film ist da

Videos automatisch starten

Das Kinojahr 2020 hat wegen der Corona-Pandemie auf einige Highlights verzichten müssen, doch mit "Keine Zeit Zu Sterben" findet im November der nächste Bond-Film doch noch den Weg auf die große Kinoleinwand - wenn auch mit einigen Monaten Verspätung. Vorab dürfen sich Fans jetzt schon mal über einen neuen Trailer freuen.



James Bond (Daniel Craig) hat im neuen Film eigentlich schon seinen wohlverdienten Ruhestand in Jamaika angetreten. Doch plötzlich wird er von einem ehemaligen Kollegen kontaktiert und um Hilfe gebeten: Ein Wissenschaftler wurde entführt und Bond soll bei dessen Rettung helfen. Hinzu kommt, dass ein geheimnisvoller Mann in den Besitz einer äußerst gefährlichen Technologie gelangt ist.



Ursprünglich sollte Keine Zeit Zu Sterben (beziehungsweise No Time To Die) schon am 2. April dieses Jahres starten. Wegen Corona wurde der Termin jedoch auf den 12. November verschoben.