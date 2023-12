Mr. & Mrs. Smith: Erster Trailer zur Agentenkomödie von Amazon

2005 schlüpften Brad Pitt und Angelina Jolie fürs Kino in die Rollen Killer-Pärchens Mr. und Mrs. Smith, nächstes Jahr erzählt Amazon Geschichte neu - als Serie und mit abgewandelter Handlung. Zwar führen auch die neuen Smiths ein nicht ganz einfaches Doppelleben, diese sind nun aber als Agenten tätig. Mehr verrät der erste Teaser-Trailer.Für die kommende Amazon-Serie schlüpfen Donald Glover und Maya Erskine in die Rollen von Mr. und Mrs. Smith. Die beiden kennen sich bisher nicht, haben aber bei einem Angebot einer Spionageagentur angebissen, welche ihnen ein Leben voller Reisen, Geld und natürlich Spionage verspricht. Allerdings müssen die beiden dafür eine Scheinehe führen, damit ihre Tarnung nicht auffliegt.Somit stellen nicht nur die unterschiedlichen Aufträge die beiden immer wieder vor neue Herausforderungen, sondern auch ihre (Schein-)Beziehung, da sie letztendlich doch echte Gefühle füreinander entdecken.Showrunner bei Mr. & Mrs. Smith ist Francesca Sloane, in weiteren Rollen spielen unter anderem noch Alexander Skarsgård, Eiza González, Sarah Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman und Billy Campbell mit. Amazon veröffentlicht alle acht Folgen der ersten Staffel am 2. Februar 2024 am Stück bei Prime Video