The Boys: Erste Einblicke in Staffel 4 der blutigen Superheldenserie

Es steht viel auf dem Spiel

Nachdem es seit Kurzem bei Prime Video den The Boys-Ableger Generation V zu sehen gibt, meldet sich im nächsten Jahr auch die Mutterserie mit ihrer bereits vierten Staffel zurück. In dieser wird dann mehr auf dem Spiel stehen als je zuvor, wie jetzt ein erster Teaser-Trailer zeigt.Allzu viel zur Handlung der neuen Folgen verrät das Video bisher nicht, feststeht aber, dass auf die Boys wieder reichlich Probleme zukommen. Die skrupellose Politikerin Victoria Neuman kommt ihrem Ziel, dem Oval Office, immer näher, während Homelander ... eben Homelander ist. Also eine unberechenbare, wahnsinnige Gefahr.Zudem haben sich die Boys von ihrem bisherigen Anführer, Billy Butcher, getrennt, der durch den übermäßigen Gebrauch der Superdroge Compound V nur noch wenige Monate zu leben hat. Auch neue Superhelden wie Sister Sage (Susan Heyward) oder Firecracker (Valorie Curry) dürften für weitere Probleme sorgen. Im Trailer ist noch ein Neuzugang zu sehen, nämlich Jeffrey Dean Morgan. Der The Walking Dead-Star (Negan) steht hier offenbar auf Butchers Seite und scheint mit diesem zusammenzuarbeiten.Wann The Boys mit der vierten Staffel bei Prime Video genau weitergeht, ist leider noch immer nicht bekannt, irgendwann 2024 soll es so weit sein. Mit The Boys: Mexico wurde erst vor wenigen Tagen außerdem eine weitere Spin-off-Serie angekündigt, zu der aber noch keine Details bekannt sind.