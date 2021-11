Das Buch von Boba Fett: Disney+ zeigt Trailer zur Star Wars-Serie

Kriminelle, Schmuggler und Gauner

The Mandalorian war die erste Real-Serie aus dem Star Wars-Universum und die Abenteuer des wortkargen Kopfgeldjägers und seines Begleiters Grogu (alias "Baby Yoda") waren auch ein Riesenhit auf Disney+ . Am Ende der zweiten Staffel gab es allerdings eine Überraschung, denn "Mando" pausiert zunächst. Die gute Nachricht: Kollege Boba Fett übernimmt.Die erwähnte zweite Staffel brachte nicht nur die Enthüllung des wahren Namens von Baby Yoda mit sich, sondern auch die Rückkehr gleich mehrerer legendärer Charaktere aus dem Universum von Star Wars. Wer das war, verraten wir aus Spoiler-Gründen jetzt nicht, legendär ist an dieser Stelle allerdings keinesfalls eine Untertreibung.Nicht umhin kommen wir aktuell zu verraten, dass mit Boba Fett der sicherlich legendärste Kopfgeldjäger in der Geschichte von Star Wars einen längeren Auftritt hatte und der von Temuera Morrison gespielte Charakter hat auch seine eigene Serie bekommt. Das Buch von Boba Fett kann man sicherlich auch als Spin-Off bezeichnen und die Serie wird auch schon bald starten, nämlich am 29. Dezember 2021 (die dritte Staffel von The Mandalorian folgt erst irgendwann einmal später).Bisher war allerdings nicht klar, was Das Buch von Boba Fett bieten wird bzw. wovon es handeln wird. Doch Disney+ hat nun endlich einen Trailer veröffentlicht, dieser gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Abenteuer von Boba Fett und seiner Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen).Allzu viele Rückschlüsse auf die Handlung kann man zwar nicht ziehen, klar ist aber, dass es hier um die Unterwelt von Tatooine und der Star Wars-Galaxis geht. In Das Buch von Boba Fett spielen Kriminelle, Gauner und andere zwielichtige Gestalten die Hauptrolle, es geht entsprechend schmutzig zur Sache. Boba Fett hat jedenfalls Platz auf dem Thron von Jabba Platz genommen und entsprechend "bunt" sind auch seine Besucher und Widersacher.