Das Buch von Boba Fett - Neuer Trailer zum The Mandalorian-Spin-off

The Mandalorian macht in diesem Jahr bei Disney+ Pause. Stattdessen schicken Disney und Lucasfilm ein Spin-off zur Serie ins Rennen, in den wir schon in wenigen Tagen endlich mehr über den Kopfgeldjäger Boba Fett erfahren werden - oder besser: ehemaligen Kopfgeldjäger, denn Boba sieht sich selbst schon längst nicht mehr in dieser Rolle.Das Ende der zweiten Staffel von The Mandalorian hatte es bereits angedeutet: In der neuen Serie streben Boba Fett (gespielt von Temuera Morrison) und Fennec Shand (Ming-Na Wen) die Übernahme von Jabbas Syndikat an. Dass der Machtwechsel nicht ganz ohne Konflikte über die Bühne geht, versteht sich dabei natürlich von selbst, Fans dürfen sich also wohl auf einen ziemlich rasanten Sci-Fi-Spaß freuen, der sich über zunächst sieben Episoden erstreckt.Das Buch von Boba Fett startet am 29. Dezember 2021 exklusiv bei Disney+.