iPhone 16: Dummy-Leak zeigt Apple-Smartphone in kräftigen Farben

Apple dürfte Anfang September wie üblich seine neuen iPhones präsentieren. Teil des Line-ups wird dann auch das neue iPhone 16 sein, bei dem man zu einem fast schon traditionellen Design zurückkehrt. Ein Leak zeigt jetzt Dummys in verschiedenen Farben vorab.

Sonny Dickson

Foto zeigt vereinfachtes Design in bunten Farben

Zusammenfassung Apple plant, Anfang September das neue iPhone 16 zu präsentieren

Designrückkehr zu traditioneller Optik mit vertikaler Kameraanordnung

Leak zeigt Dummy-Modelle in verschiedenen Farben

Neuer "Capture"-Button ermöglicht Interaktion durch Druck und Wischbewegungen

Mute-Schalter könnte bei iPhone 16 Modellen entfernt werden

Position des "Capture"-Buttons könnte mit mmWave-5G-Antennen kollidieren

Farbpalette des iPhone 16 könnte frische Töne wie Blau, Grün und Rosa enthalten

Der australische Apple-Leak-Spezialist Sonny Dickson hat über sein X/Twitter-Profil einmal mehr ein Bild veröffentlicht, auf dem eine Reihe von Dummy-Modellen des iPhone 16 zu sehen sein sollen. Das Bild scheint ein Mal mehr Optik des neuen Einsteigermodells aus dem Hause Apple zu bestätigen, das sich gegenüber dem iPhone 15 vor allem durch die Anordnung der Kameras unterscheidet.Sollte das Design der Dummys dem des fertigen iPhone 16 entsprechen, will Apple wohl wieder zu der Anordnung der beiden rückwärtigen Kameras in vertikaler Ausrichtung zurückkehren. Insgesamt wird das Design somit deutlich einfacher ausfallen, wobei neben der "Kamerainsel" auf der Rückseite nur noch ein LED-Blitz angebracht sein soll.An den Dummys ist auch der Power-Button erkennbar. Unterhalb des Ein-/Ausschalters sitzt auf den gezeigten Geräten offenbar auch noch der aus früheren Gerüchten bekannte "Capture"-Button, mit dem der Nutzer dank einer kapazitiven Oberfläche nicht nur durch Druck, sondern auch durch Wischbewegungen interagieren können soll.Früheren Berichten soll die Aufnahmetaste an allen iPhone-16-Modellen zu finden sein, während der Mute-Schalter angeblich endgültig abgeschafft wird. Die Positionierung der neuen Taste gibt allerdings auch Rätsel auf, befindet sich doch an der gleichen Stelle, an der die US-Versionen der aktuellen iPhones allesamt eine Aussparung für die zusätzlichen Antennen für mmWave-5G-Netze besitzen.Farblich könnte das iPhone 16 laut dem Leak durchaus für frischen Wind sorgen. Auf dem Foto sind jedenfalls Dummys in Schwarz und Weiß, aber auch in kräftigen Blau-, Grün- und Rosa-Tönen zu sehen. Ob Apple tatsächlich auf eine solche Optik setzen will, bleibt abzuwarten, denn wie so oft dürften die Dummys keineswegs aus dem direkten Umfeld des Konzerns stammen, sondern aus der chinesischen Zubehörindustrie.