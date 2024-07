Marktmacht-Missbrauch: Booking.com drohen 413 Millionen Euro Strafe

Spaniens Wettbewerbshüter verhängen eine Rekordstrafe gegen Booking.com. Der Vorwurf: Marktmachtmissbrauch und Wett­be­werbs­be­hin­de­rung. Das Online-Reiseportal soll 413,2 Millionen Euro zahlen, will sich aber wehren und kündigt rechtliche Schritte an.

Preisbindung: Hotels dürfen auf ihren eigenen Websites keine günstigeren Preise anbieten als über Booking.com.

Intransparente Zusatzprogramme: Die Mechanismen hinter "Preferred", "Preferred Plus" und "Genius" seien undurchsichtig. Hotels müssen höhere Kommissionen zahlen, ohne genau zu wissen, welche Leistungen sie dafür erhalten.

Sprachliche und rechtliche Hürden: Verträge sind in englischer Sprache nach niederländischem Recht verfasst, mit Amsterdam als Gerichtsstand. Dies erschwert es besonders kleineren spanischen Tourismusunternehmen, ihre Rechte wahrzunehmen.

Die spanische Wettbewerbsbehörde CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) hat eine Rekordstrafe gegen das Online-Reisebüro Booking.com verhängt . Satte 413,2 Millionen Euro soll das Unternehmen zahlen - die höchste Summe, die die Behörde jemals ausgesprochen hat. Der Vorwurf wiegt schwer: Missbrauch der Marktmacht und Behinderung des Wettbewerbs.Mit einem Marktanteil von 70 bis 90 Prozent bei Hotelbuchungen über Online-Reisebüros in Spanien hat Booking.com eine dominante Position. An sich ist das nicht illegal, doch die CNMC sieht in den Praktiken des Unternehmens einen klaren Missbrauch dieser Stellung. Die Behörde kritisiert mehrere Aspekte:Auch gegenüber Konkurrenten soll Booking.com unfair agieren. Die Premiumprogramme und das Ranking-System bevorzugen Hotels, die besonders viele Buchungen über die Plattform abwickeln. Dies schafft einen Anreiz, sich auf Booking.com zu konzentrieren und andere Vertriebswege zu vernachlässigen.Das Unternehmen fühlt sich missverstanden und kündigt Rechtsmittel gegen die Strafe an. Es ist nicht das erste Mal, dass Booking.com mit Kartellbehörden aneinandergerät. Bereits 2015 untersagte das deutsche Kartellamt dem Portal, sich von Hotels den günstigsten Preis und die besten Konditionen garantieren zu lassen.Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Marktmacht großer Online-Plattformen. Nicht umsonst hat die EU-Kommission Booking.com im Mai als "Gatekeeper" eingestuft. Damit muss sich das Unternehmen an die strengen Regeln des Digital Markets Act (DMA) halten.Die Strafe in Spanien könnte nun auch andere Länder ermutigen, genauer hinzuschauen. Für die Hotelbranche, die seit Jahren unter dem Einfluss der großen Buchungsportale ächzt, wäre das sicher eine willkommene Entwicklung.Für die Hotelbranche und konkurrierende Online-Reisebüros könnte dies eine Chance sein, fairere Wettbewerbsbedingungen zu erreichen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie Booking.com auf lange Sicht mit den Vorwürfen und Strafen umgehen wird und ob sich das Geschäftsmodell des Unternehmens dadurch grundlegend ändern wird.Neben den wettbewerbsrechtlichen Problemen sieht sich Booking.com auch mit Sicherheitsfragen konfrontiert. In der Vergangenheit gab es mehrfach Berichte über Datenlecks und Betrugsversuche auf der Plattform. Im November 2014 wurde bekannt, dass Kriminelle Kundendaten vom Portal erhalten konnten. Booking.com sagte damals, dass es den Betrügern entgegenwirke und betroffenen Kunden das Geld zurückzahle.2023 wurde berichtet, dass Kriminelle Teile der Booking.com-Plattform infiltriert und gefälschte Zahlungsaufforderungen verschickt hatten. Das US-amerikanische Sicherheitsunternehmen Secureworks sprach von einer "großangelegten Betrugskampagne". Booking.com aktualisierte daraufhin seine Sicherheitshinweise bezüglich Phishing.Auch die Geschäftspraktiken von Booking.com stehen immer wieder in der Kritik . In der Vergangenheit warb das Portal oft mit Bestpreisgarantien, die nicht immer zutrafen und den Wettbewerb stark beeinflussten. Zudem wurde kritisiert, dass die Seite mit Lockvogelangeboten und Hinweisen wie "Nur noch ein Zimmer verfügbar" Kunden zum schnellen Buchen drängen würde.Nach einer Intervention der EU-Kommission 2019 versprach die Plattform, solche Praktiken zukünftig zu unterlassen. Die von Hotels geforderten Provisionen, die laut Kritikern bei bis zu 40 Prozent liegen können, sind ein weiterer Streitpunkt. Booking.com weist dies zurück und gibt an, dass die Provisionen im Schnitt zwischen 11 und 15 Prozent liegen.