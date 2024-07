Ist es ein Koffer? Ist es ein elektrisches Fortbewegungsmittel? Die Ant­wort lautet: Es ist beides. Die Rede ist von Koffern mit Rädern und integriertem Elektromotor. Diese werden immer beliebter und in Japan führt dies zu einigem Ärger im Straßenverkehr.

Airwheel

Rollkoffer der elektrischen Art

Auch schon vor Gericht

Zusammenfassung Koffer mit Rädern und Motor gewinnen an Beliebtheit

In Japan sorgen diese Koffer für Ärger im Straßenverkehr

Smartes Handgepäck soll Reisende am Flughafen unterstützen

Koffer-Elektroroller gelten in Japan als elektrische Fahrräder

Strenge Regeln für den Betrieb auf der Straße inklusive Helm und Versicherung

Beschwerden über schnelle Koffer auf japanischen Gehwegen nehmen zu

Gerichtsfälle und Flughafenbeschränkungen wegen der Koffer häufen sich

Die Idee ist simpel: Wenn man schon einen Koffer mitschleppen muss, warum soll der Koffer nicht gleich den Besitzer "schleppen"? Derartiges Handgepäck, das auch gerne als "smart" bezeichnet wird (wieso auch immer), soll den Reisenden dabei helfen, sich schneller und komfortabler am Flughafen bewegen zu können.Laut einem Bericht des japanischen Portals Kyodo News werden solche Koffer-Elektroroller im Land der aufgehenden Sonne zu einem immer größeren Problem. Denn Touristen verwenden diese Koffer immer häufiger in "freier Wildbahn", also auf der Straße. Zwar ist eine Nutzung dort theoretisch möglich, allerdings nur unter Einhaltung der entsprechenden Regeln.Diese Regeln sind allerdings streng, denn für den Betrieb eines Koffers im Verkehr, der laut japanischen Gesetzen als "elektrisches Fahrrad" (mit maximal 50-Kubikzentimeter-Motor) eingestuft wird, müssten die Besitzer Helm, Rückspiegel, Blinker sowie Registrierung und Versicherung haben - und es gibt zweifellos keinen Reisenden, der all das hat.Wer sich an dieser Stelle wundert und noch nie einen solchen Koffer gesehen hat: Diese sind vor allem in Asien - außerhalb Japans - beliebt. In den japanischen Großstädten häufen sich in letzter Zeit die Beschwerden von Einwohnern über "rasende" Koffer auf Gehwegen. Sie erreichen eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu zehn Kilometer pro Stunde (und kosten etwa 600 Euro).Es gab auch schon erste Gerichtsfälle dazu: Eine Chinesin musste sich im Juni wegen des Fahrens eines dreirädrigen Elektrokoffers auf einem Gehweg in Osaka verantworten. Mittlerweile werden Passagiere auch auf Flughäfen gebeten, auf deren Nutzung zu verzichten, weil sich die Beschwerden dazu häufen.