Neues iOS 18-Update: Apple schiebt weiteres Update für Beta 4 nach

Apple hat Anfang der Woche die mittlerweile vierte Beta-Version für iOS 18 und iPadOS 18 herausgegeben. Jetzt wurde dazu ein Update nachgeschoben - vermutlich gab es schwerwiegende Fehler in der ersten Version.

Es bleibt bei iOS 18 Beta 4

Testen auf eigene Gefahr

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Zusammenfassung Apple veröffentlicht vierte Beta für iOS 18 und iPad OS 18

Neues Update behebt Fehler der ursprünglichen Beta 4 Version

Update ist als Over-the-Air-Aktualisierung für Entwickler verfügbar

Neue Beta trägt die Build-Nummer 22A5316K

Bisher keine auffälligen Änderungen in der aktualisierten Beta gemeldet

Beta-Programmteilnahme erfordert Anmeldung und ist kostenlos

Updates werden automatisch über die Aktualisierungsfunktion bereitgestellt

Nutzer der iOS-Vorabversionen sollten also nach einem neuen Update Ausschau halten. Das gilt insbesondere für alle Nutzer, die mit der ursprünglichen Version der iOS 18 Beta 4 ihre Probleme hatten. In den einschlägigen Foren war bisher nichts Außergewöhnliches dazu aufgefallen.Die neue Version beinhaltet so wie es aussieht nur Fehlerbehebungen. Nutzer der Developer-Betas können auch gleich auf die neue Version aktualisieren, falls sie noch bei Beta 3 sind.Der neue Build trägt die Nummer 22A5316K. Apple hat wie immer für Entwickler spezielle Release-Notes herausgegeben . Diese Informationen beinhalten aber keine Details zu Funktions-Updates, wie sie für Endverbraucher interessant wären.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Entwickler als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. Über weitere auffällige Änderungen in der aktualisierten Beta 4 wurde bisher noch nichts berichtet.Nutzt bitte unsere Funktion zum Einsenden von News-Tipps , wenn euch etwas spannendes in der neuen Version auffällt.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram vom dementsprechend unterstützten Gerät voraus.Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.