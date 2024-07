Google Days bei Saturn: Bis zu 25% Rabatt auf Pixel-Smartphones & Co.

Bei Saturn starten jetzt die beliebten Google Days. Smartphones, Tab­lets, Smartwatches und Chromebooks sind für kurze Zeit stark re­du­ziert. Besonders günstig sind die Produkte der Pixel-Familie zu haben. Wir zeigen euch die besten Angebote im Überblick.

Google Days bei Saturn Pixel Smartphones, Tablets & Co.

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google zeigt die Neuerungen im Video

Der Elektronikhändler Saturn veranstaltet bis einschließlich 25. Juli 2024 die Google Days und bietet bis zu 25 Prozent Rabatt auf zahlreiche Bestseller der Pixel-Familie. Neben Smartphones und Tablets sind auch Smartwatches, Truly Wireless Kopfhörer und Chromebooks im Preis reduziert.Gebt ihr beim Kauf eines neuen Google Pixel-Produkts bei Saturn euer altes Gerät in Zahlung, erhaltet ihr nicht nur den Restwert auf euer Konto gutgeschrieben, sondern zusätzlich eine exklusive Ankaufprämie von bis zu 300 Euro - je nach Gerät.Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, sollte jetzt einen Blick auf die Google-Angebote bei Saturn werfen. Die Pixel-Geräte überzeugen hier nicht nur mit hoher Leistung und smarten KI-Funktionen, sondern vor allem auch in Sachen Sicherheit und Langlebigkeit. Denn Google versorgt seine Smart­phones nicht nur als erstes, sondern auch lange mit passenden Android-Updates.Preislich sind vor allem die Mittelklasse-Modelle attraktiv, etwa das Google Pixel 7a für 379 Euro oder das Google Pixel 8 für 585 Euro. Mehr Performance und technische Features bieten hingegen das Flaggschiff Pixel 8 Pro und durchaus interessante, faltbare Exoten wie das Google Pixel Fold. Passend dazu werden die kabellosen Kopfhörer Pixel Buds Pro und Buds A-Series im Preis gesenkt.Zu guter Letzt kann man über den Tellerrand hinausblicken und die Google-Deals für Android-Tablets und Chromebooks unter die Lupe nehmen. Gerade für Ein­stei­ger, die einfach nur im Internet surfen, E-Mails beantworten und über Social Media in Kontakt bleiben wollen, könnten die Notebooks mit Chrome OS eine tolle und vor allem günstige Alternative zu Windows- oder MacOS-Laptops sein.