Google hat die Kameras der Google Pixel 9-Reihe umfassend verbessert

Die Google-Pixel-Reihe hat sich über die letzten Jahre durch gute Foto-Fähigkeiten einen Namen gemacht. Jetzt deutet sich an, dass die nächste Generation wieder einmal einen großen Schritt bei der Kamera-Hardware macht. Von Pixel 9 bis Pixel 9 Pro XL gibts Upgrades.

Pixel packt prächtig Pixel-Power

Die Kameras des Pixel 9 Pro und 9 Pro XL

Das Fold ist komisch

Zusammenfassung Google Pixel-Reihe bekannt für gute Kameraqualität

Neue Generation verspricht bedeutende Hardware-Upgrades

Pixel 9 tauscht alten Sony-Sensor gegen neues Modell und bekommt Selfie-Autofokus

Pixel 9 Pro und Pro XL nutzen den Sony IMX858 dreifach

50 MP Hauptkamera im Pixel 9 Pro mit Samsung-Sensor

Pixel 9 Pro Fold erlebt Downgrade bei Selfie-Kameras

Dünneres Pixel 9 Pro Fold erfordert kompaktere Sensoren

Bei der Pixel-Reihe war es mit den Jahren durchaus üblich, dass zwischen den Generationen nur wenig an der Hardware der Kameras verändert wurde. Google verließ sich hier stark auf das Zusammenspiel zwischen bekanntem Sensor und angepasster Software, oft mit durchaus guten Ergebnissen. In dieser Hinsicht macht die Foto- und Video-Ausrüstung der kommenden Pixel-Smartphones einen echten Sprung.Wie Android Authority berichtet, wird für alle kommenden Modelle umfassend neue Kamera-Hardware erwartet. Im Pixel 9 wird der in die Jahre gekommene Sony IMX386 Ultrawide-Sensor mit dem brandneuen Modell IMX858 ersetzt. Zwischen den Sensoren liegen viele Jahre der Entwicklung, zu erwarten ist vor allem eine deutlich höhere Lichtausbeute. Endlich bekommt das kleinste Pixel außerdem einen Autofokus an der Front.Bei den High-End-Modellen Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL zeigt sich, wie sehr Google offenbar an dem Sony IMX858 Gefallen findet. Der Sensor kommt in den Modellen an drei Stellen zum Einsatz: Ultrawide, Telephoto und als Selfiekamera an der Front.Letzteres dürfte den kommenden Pixel-Modellen ausgezeichnete Selfie-Fähigkeiten verleihen. Für eine Front-Kamera ist der Sensor auf jeden Fall ungewöhnlich groß. Bei der Hauptkamera setzt das Unternehmen auf ein 50 Megapixel Samsung GNK-Modell.Komisch erscheint in diesem Jahr auf den ersten Blick die Kamera-Ausrüstung des Pixel 9 Pro Fold. Google tauscht beide Selfie-Sensoren, setzt aber auf genügsamere Modelle - es geht vom Sony IMX355 zum Samsung 3K1.Für dieses Downgrade ist nach Meinung unserer Kollegen von Android Authority wohl eine Entwicklung verantwortlich: Google hat das neue Fold-Gerät 2 mm dünner gemacht, dafür muss man im Inneren Platz schaffen.