Pixel 9 Pro (Fold): Google zeigt neue Smartphones jetzt einfach selbst

Es wird noch einen Monat dauern, bis Google die neuen Top-Smart­phones der Pixel 9-Serie bei seinem Launch-Event Mitte August ganz offiziell enthüllt. Jetzt hat der US-Internetkonzern selbst vorab einen Blick auf das Google Pixel 9 Pro und das neue Pixel 9 Pro Fold gewährt.

Google

Erst kam das Pro, dann das Pro Fold

Zusammenfassung Google enthüllt bald die Pixel 9-Serie, Launch im August

Vorab-Teaser zeigen das Pixel 9 Pro mit neuem Kameradesign

Pixel 9 Pro Fold als Nachfolger des Pixel Fold angekündigt

Google setzt auf KI-Technologie Gemini

Neue Scharnierkonstruktion beim Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9-Serie startet bei 899 Euro für das Basismodell

Das Pixel 9 Pro und seine kleineren, größeren und faltbaren Schwestermodelle erscheinen eigentlich erst am 13. August, denn dann findet Googles große Pixel-Show im kalifornischen Mountain View statt. Wie so oft hat Google aber schon jetzt begonnen, selbst Teaser zu den Geräten zu veröffentlichen. Zuvor gab es bereits diverse Fotos, Informationen und andere Details zu den neuen Geräten im Rahmen diverser Leaks, die sich nun größtenteils bestätigen.Gestern Nachmittag machte das Google Pixel 9 Pro den Anfang, was die offiziellen Marketing-Teaser für die neue Serie von High-End-Smartphones angeht. Über X/Twitter und seine Social-Media-Kanäle veröffentlichte Google ein Video in mehreren Formaten, in dem das Pixel 9 Pro erstmals offiziell gezeigt wird. Der Clip zeigt vor allem das neue, pillenförmig gestaltete Kameramodul mit seinen insgesamt drei Sensoren, dem LED-Blitz und dem wiederkehrenden Infrarot-Temperatursensor.Außerdem erkennt man das ansonsten flache Design des Smartphones mit Glasabdeckungen auf Vorder- und Rückseite sowie einem in diesem Fall auf Hochglanz polierten Metallrahmen ausgezeichnet. Google bewarb mit dem ersten Teaser auch wieder die Fähigkeiten seiner Gemini genannten Künstlichen Intelligenz, die auf dem Pixel 9 Pro natürlich in den Vordergrund rücken soll.Neben dem normalen Pro-Modell enthüllte Google kurze Zeit später auch noch das Google Pixel 9 Pro Fold. Hinter dem etwas sperrigen Namen steckt nicht weniger als der Nachfolger des Google Pixel Fold, der nun zeitgleich mit den anderen Mitgliedern der Smartphone-Produktfamilie des Unternehmens präsentiert werden soll. Details zum Gerät nennt Google aber auch in diesem Fall bisher nicht.Die über YouTube, X/Twitter & Co sowie den Google Store veröffentlichten Teaser-Videos und Bilder zeigen aber ein Gerät, bei dem sich das Design der geleakten Prototypen und CAD-basierten Render bestätigt. Die Kameras werden hier zwar ebenfalls in einer Art "Insel" mit stark abgerundeten Enden untergebracht, sind aber nicht neben-, sondern untereinander angeordnet, was auf die hier bestehenden Platzprobleme durch die geringere Breite der Rückseite des Geräts bedingt sein dürfte.Auffällig ist auch, dass das Google Pixel 9 Pro Fold offenbar mit einem grundlegend überarbeiteten Scharnier daherkommt, das ein traditionelleres Design verwendet, wie man es von Geräten einiger anderer Hersteller wie etwa Samsung kennt. Warum Google diesen Schritt unternimmt, ist noch unklar. Beim ersten Pixel Fold wurde aber von vielen Testern kritisiert, dass die alte Scharnierkonstruktion zu viel Raum benötigen würde.Beim neuen Google Pixel 9 Pro Fold deutet sich nun zumindest anhand der Teaser an, dass das Display auf der Außenseite und das große, faltbare Display auf der Innenseite mit weitestgehend symmetrischen Rändern daherkommen könnten. Dies sorgt natürlich für ein wesentlich attraktiveres Design. Die Teaser von Google bestätigen außerdem, dass die neuen Geräte wie bereits berichtet unter anderem in der Farbe "Porcelain" auf den Markt kommen werden.Google wird mit der Pixel-9-Serie die Preise für seine neuen Top-Smartphones leicht anziehen und dabei zum Beispiel im Fall des absoluten Basismodells in Form des Google Pixel 9 mit 128 Gigabyte Festspeicher einen Preis von stolzen 899 Euro ansetzen.