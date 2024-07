Zeitreise: Windows-Recall-Funktion erklärt vom 29-jährigen Bill Gates

Wie alt ist eigentlich die Idee eines selbstlernenden Computers, einer für jeder­mann nutzbaren KI und von Windows Recall? Ein jetzt ausge­grabenes altes Interview mit dem damals 29-jährigen Bill Gates lässt über diese Frage nachdenken.

Computer sollen eigenständig lernen

Zusammenfassung Bill Gates sprach in den 1980er-Jahren von lernenden PCs

Er träumte von Computern in jedem Haus

Gates sah vor, dass PCs eigenständig lernen sollten

Erwähnte eine verbesserte Grafik als wichtigen Aspekt

Gates' Ideen ähneln der Windows Recall-Funktion von 2024

Windows Recall speichert und durchsucht Nutzeraktivitäten

Das Interview fand in der Sendung "The Famous Computer Cafe" statt

Bei BusinessInsider ist jetzt ein Radiointerview mit Bill Gates aus der Mitte der 1980er-Jahre aufgetaucht. In dem Interview sprach Gates über seinen Plan, PCs in "jedes Haus zu bringen", und über die Möglichkeit, den Computern das "eigenständige" Lernen zu bringen.Bill Gates erklärte, dass genau diese Fähigkeit des Lernens zur Verwirklichung seines Traums beitragen würde, Computer wirklich benutzerfreundlich zu machen, dass aber auch eine bessere Grafik dazu gehören würde. Er plauderte aber noch ganz andere Zukunftsversionen aus.Gates stellte sich zukünftige Personal Computer mit Lernfunktionen vor, auf die die Benutzer zurückgreifen können, anstatt immer wiederkehrende Befehle auszuführen. Das Online-Magazin Windows Central glaubt daher, dass Gates dort im Grunde schon den Vorläufer oder auch die Grundlagen der erst im Jahr 2024 vorgestellten Windows Recall-Funktion erläutert hat."Wenn man es eine Weile benutzt hat, kann man auf etwas zurückgreifen, das man vorher gemacht hat, sodass man die Befehle nicht mehr wiederholen muss." Seine Äußerungen deuten wirklich verdächtig auf Microsofts umstrittene Recall-Funktion hin. Denn der Microsoft-Mitbegründer stellte in dem Interview einen PC als ein so fortschrittliches Gerät vor, das Fehler ebenso wie der menschliche Mitarbeiter erkennen könnte.Ist also die Windows-Recall-Funktion von Microsoft das Geistesprodukt des 29-jährigen Bill Gates?Windows Recall ist dabei so etwas wie die digitale Erinnerungsspur , die entsteht, wenn ein PC alle paar Sekunden Schnappschüsse vom Bildschirminhalt erstellt. So hält man alles fest, was gemacht wird und kann später darauf zurückgreifen. Eingaben und Aktivitäten des Nutzers werden erfasst, um sie später mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) durchsuchen zu können.Die Radiosendung, in der der 29-jährige Gates zu Gast war, heißt "The Famous Computer Cafe" und ist online verfügbar.