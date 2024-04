"Falschparker" lassen Tarnmanöver des russischen Militärs auffliegen

Durch unkoordiniertes Vorgehen hat Russland seine Bemühungen, die eigene Truppenstärke größer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich ist, selbst zunichtegemacht. Satellitenbilder des britischen Verteidigungsministeriums zeigen den etwas kuriosen Vorfall.

Militäroperationen sind komplizierte Unterfangen. Oft muss eine Vielzahl an Einheiten koordiniert werden. Manchmal sogar welche, die es gar nicht gibt. Denn immer wieder setzen Verantwortliche Attrappen ein, um gegnerische Armeen zu täuschen oder die eigene Truppenstärke größer erscheinen zu lassen, als sie eigentlich ist.Aus diesem Grund werden zum Beispiel schon seit dem Ersten Weltkrieg Panzerattrappen eingesetzt. Doch auch heutzutage finden solche Fälschungen noch Anwendung. Die Ukraine bedient sich momentan unter anderem Panzer zum Aufblasen. Sie sollen russische Angreifer dazu verleiten, Munition und andere Ressourcen zu verschwenden.Doch wie nun durch den Post einer Satellitenaufnahme des britischen Verteidigungsministeriums auf X bekannt wurde, setzt auch Russland auf diese Technik. Wenn auch in etwas anderer Form. Denn die russische Armee hat allem Anschein nach Abbilder von Kampfflugzeugen auf das Rollfeld des Militärflughafens in Kirowske auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim gemalt, um die Illusion zu erzeugen, entsprechende Einheiten wären dort stationiert.Wie bereits beschrieben, sind solche Täuschungsmanöver eine weitverbreitete Taktik. Sie kosten vergleichsweise wenig, sind schnell angebracht oder aufgebaut und können bei guter Ausführung äußerst effektiv sein. Wie der Post bei X jedoch zeigt, hätte der Pilot des russischen Hubschraubers besser einen anderen Landeplatz gewählt. Denn der Helikopter steht genau auf der Stelle, an der das Abbild des Kampfjets auf den Asphalt gemalt ist.Das britische Verteidigungsministerium vermutet, dass Russland aufgrund der bisherigen Verluste im Krieg mit der Ukraine dazu gezwungen ist, solche Manöver anzuwenden, um die gegnerischen Truppen im Hinblick auf die eigene militärische Stärke zu täuschen. Das regelmäßige Parken von Helikoptern auf den aufgemalten Attrappen helfe dabei jedoch nicht.