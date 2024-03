Die ING wird in der Nacht vom 15. auf den 16. März planmäßige War­tungs­ar­beiten durchführen. In einem 15-Stunden-Zeitfenster sind das Online-Banking sowie das Banking über die ING-App nicht verfügbar. Karten- und Smartphone-Zahlungen sind weiterhin möglich.

Downtime bei der ING Deutschland

Weitere wissenswerte Banking-Nachrichten

Vergleich: Die besten Girokonten 2024

Zusammenfassung Wartungsarbeiten bei ING vom 15. auf 16. März

Online-Banking und App der ING nicht nutzbar

Servicearbeiten dauern ca. 15 Stunden

Karten- und Smartphone-Zahlungen weiter möglich

Drei große Business-Releases der ING jährlich

Unklarheit über mögliche neue Funktionen

Leitzinsanpassungen führen zu Zinssenkungen

Bei der Direktbank ING werden am 15. März Servicearbeiten durchgeführt, genauer gesagt von Freitag ab 23:00 Uhr bis Samstag ca. 14:00 Uhr. Kunden werden in diesem Zeitraum weder das Internetbanking noch die ING-App für Überweisungen und Co. nutzen können."Bei der ING Deutschland gibt es in der Regel drei bankweite Business-Releases im Jahr, bei denen eine große Anzahl von technischen Änderungen in den Banksystemen und Datenbanken (Backend) live gestellt werden. Während der komplexen Anpassungen im Backend steht auch das Frontend (also das Internetbanking und die App Banking to go) nicht zur Verfügung", ist auf der Infoseite zu lesen. Die beliebtesten kostenlosen Girokonten im Vergleich (Anzeige)Offen bleibt, ob die ING nur an den Datenbanken schraubt oder auch neue Funktionen für Kontoinhaber einführen wird. Fest steht, dass während der Wartungsarbeiten das Bezahlen mit Karte oder Smartphone (Apple Pay bzw. Google Pay) ohne Probleme funktionieren soll.Aufgrund möglicher Leitzinsanpassungen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) kam es in den letzten Tagen erneut zu Zinssenkungen im Bereich der Tagesgeldkonten. Unter anderem haben Bunq Barclays und die Commerzbank ihre Konditionen angepasst. Viele Banken halten weiterhin an solide Festgeld-Aktionszinsen fest, wobei auch hier Senkungen zu sehen sind - etwa bei der Postbank und Deutschen Bank.