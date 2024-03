Bei Saturn werden Smartphones jetzt zum Tiefpreis verkauft. Während der "Android Weeks" sind viele Modelle stark reduziert - von Marken wie Google, Samsung, Xiaomi, Motorola und Co. Wir haben einen Blick auf die neuen Angebote des Online-Shops geworfen.

Anzeige

Comeback der Android Weeks

Die Highlights des großen Smartphones-Rabatts

Android Weeks bei Saturn Smartphones jetzt stark reduziert!

Zum Angebot

Mit den Android Weeks kehrt bei Saturn eine beliebte Rabattaktion zurück, die sich vollends auf Smartphones, Tablets und Laptops mit Google-Betriebssystem kon­zen­triert. Dabei sinken nicht nur etwa die Preise von Einsteiger- und Mittel­klas­se-Geräten. Auch High-End- und Premium-Modelle sowie exotische Foldables werden re­du­ziert. Unser Überblick zeigt euch einige der interessantesten Deals.Zu den Aktionshighlights der Android Weeks bei Saturn zählt unter anderem das neue Google Pixel 8 und seine Pro-Version mit bis zu 6,7 Zoll großen OLED-Displays (120 Hz), Tensor G3-Chip und Triple-Profi-Kamera an der Rückseite. Hier beginnen die Preise bereits ab 649 Euro. Außerdem könnt ihr euch das Samsung Galaxy S23 5G als Vorjahresmodell heute für unter 680 Euro zulegen oder aber zum günstigen Xiaomi Redmi Note 13 5G für 229 Euro greifen.Weiterhin nehmen auch Hersteller wie ZTE, Sony und Motorola an der Ra­batt­ak­tion teilt, etwa mit dem Xperia 10 V mit 128 GB Speicher für stark re­du­zier­te 359 Euro oder dem Moto G84 5G mit 256 GB für 199 Euro. Und wer dazu noch nach einer geeigneten Smartwatch sucht, kann unter anderem die Google Pixel Watch 2 in verschiedenen Farben für 319 Euro in die engere Auswahl nehmen.Abschließend solltet ihr euch die Chromebook-Schnäppchen genauer ansehen. Acer, Asus, HP und Lenovo senken heute die Preise für viele Notebooks mit Chrome OS, die sich vor allem an Einsteiger und ihre täglichen, essenziellen Aufgaben richten. Entsprechend starten die Preise hier bereits ab 249 Euro.