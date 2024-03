Diese Woche neu: Filme und Serien bei Amazon, Netflix & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ haben in dieser Woche mehr als 20 Filme und Serien in Gepäck, die uns vor die Mattscheibe locken wollen. Zu den Highlights zählen The Gentlemen, Das Signal, Damsel und Ricky Stanicky. Wir zeigen euch die Neu­starts im Überblick.

Viel Mystery, Action und Fantasy

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 10

Bad Country ab 4. März

Hot Wheels Let's Race ab 4. März

Hannah Gadsby's Gender Agenda ab 5. März

Supersex ab 6. März

Full Swing: Staffel 2 ab 6. März

Hai-Alarm am Müggelsee ab 6. März

Das Programm: Hinter den Kulissen der Disziplinierungsindustrie ab 6. März

The Gentlemen ab 7. März

Das Signal ab 7. März

Das Pubertier - Der Film ab 7. März

Shot Caller ab 7. März

Papillon ab 7. März

Damsel ab 8. März

Blown Away: Staffel 4 ab 8. März

Queen of Tears ab 9. März

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 10

Ricky Stanicky ab 7. März

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 10

Queens - Königinnen des Tierreichs ab 5. März

Death and Other Details - Staffel 1 ab 5. März

Extraordinary - Staffel 2 ab 6. März

Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film ab 6. März

Restaurants am Ende der Welt - Staffel 1 ab 6. März

Number 309 - Staffel 1-4 ab 6. März

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Abonnenten können sich unter anderem auf die deutsche Mystery-Miniserie Das Signal mit Peri Baumeister und Florian David Fitz sowie Stranger-Things-Star Millie Bobby Brown im Fantasy-Abenteuer Damsel freuen. Außerdem sieht man die Serienadaption von Guys Ritchies gleichnamigen Film - The Gentlemen mit Theo James und Kaya Scodelario.Amazon hält sich in dieser Woche mit Neustarts zurück. Ausschließlich die Eigenproduktion Ricky Stanicky startet auf Prime Video. Dafür immerhin starbesetzt: unter anderem Zac Efron, John Cena und William H. Macy sind zu sehen. Außerdem überträgt Amazon am Dienstag die UEFA Champions League-Partie FC Bayern München gegen Lazio Rom.Beim Micky-Maus-Konzern läuft in den nächsten Tagen unter anderem die Mystery-Drama-Serie Death and Other Details sowie die zweite Staffel von Extraordinary an. Zu guter Letzt sieht man den animierten Musical- und Su­per­hel­den­film Miraculous: Ladybug & Cat Noir als Adaption zur gleichnamigen Serie.