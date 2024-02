Nur für 2 Tage: PlayStation 5 Slim bei Media Markt stark reduziert

Aktuell bietet Media Markt die Sony PlayStation 5 Slim zum Tiefpreis von nur 469 Euro an, auch Bundles sind reduziert. Das Angebot für die kürzlich neu aufgelegte, mittlerweile modulare und kompakte PS5-Konsole gilt allerdings nur noch bis Don­ners­tag (29.02.).

PS5 Slim-Aktionspreis nur bis Donnerstag

PlayStation 5 Slim Jetzt für 469 Euro bei Media Markt

PlayStation 5 Slim + 2 Controller Jetzt für 529 Euro bei Media Markt

Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine PlayStation 5 Slim zuzulegen, sollte das Angebot von Media Markt und Saturn durchaus in Betracht ziehen. Die Händler kündigen an, dass die Preissenkung auf derzeit 469 Euro vorerst nur bis zum 29. Februar 2024 gilt. Danach springt der Preis erneut auf 544 Euro.Gleiches dürfte auch für das reduzierte Bundle mit zwei DualSense-Controllern gelten, das in den Online-Shops für vergleichsweise günstige 529 Euro über die virtuelle Ladentheke geht.War das Ursprungsmodell der PlayStation 5 vergleichsweise klobig und aus­la­dend, konnte Sony mit der PS5 Slim das Gewicht und Volumen der Spie­le­kon­so­le deutlich reduzieren - der Hersteller spricht von 24 Prozent respektive 30 Prozent. Überarbeitet wurden zudem die wechselbaren Seitenteile, die nun viergeteilt aufgesetzt werden und zudem matte und glänzenden Oberflächen kombinieren.Weiterhin haben sich die Japaner für einen modularen Aufbau entschieden. Konnten bislang nur Seitenpaneele gewechselt und M.2-SSDs zur Spei­cher­er­wei­te­rung eingesetzt werden, bietet die PlayStation 5 Slim ein abnehmbares Blu-Ray-Laufwerk. Die aktuell bei Media Markt und Saturn reduzierte Disc-Variante kann somit wahlweise mit oder ohne Disc-Modul betrieben werden.Zum Upgrade der PS5 Slim Digital Edition hingegen, steht das Laufwerk als optionales Zubehör zum Kauf bereit. Allerdings ist diese aktuell nicht im Preis gesenkt, weshalb nur der Griff zur Disc-Version wirklich Sinn ergibt.Gut zu wissen: die PlayStation 5 Slim unterscheidet sich nur optisch von der Original-PS5. Zwar wurde der PCIe-4.0-SSD-Speicher auf 1 TB aufgerüstet, doch die Leistung bleibt unverändert. Auch die neue Revision setzt auf eine 8-Kern-CPU von AMD, 16 GB GDDR6-Speicher und bietet in Kombination mit der RDNA-2-GPU eine Performance von bis zu 10,28 TFLOPS bei schnellen Lade­zeiten.