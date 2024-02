Aktuell entwickelt sich der Markt für Mobilfunktarife sehr dynamisch. Mit einer neuen Aktion kann freenet eine echt gute Preismarke für LTE-Tarife setzen. 60 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz, dazu Flat Telefonie & SMS gibt es für gerade einmal 15 Euro im Monat.

Zusammenfassung Freenet setzt mit LTE-Tarif neue Preismarke

60 GB im Vodafone-Netz für 15 Euro/Monat

Flat für Telefonie, SMS und EU-Roaming inklusive

Angebot umfasst VoLTE & WiFi-Call

eSIM-Option und flexibler Vertragsbeginn

Einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro

Kündigung nach 24 Monaten empfohlen

Deutschland war bisher im internationalen Vergleich ein recht teures Mobilfunkland. In den letzten Monaten ist aber auf jeden Fall eine dynamischere Entwicklung bei den Preisen und gebotenen Leistungen zu spüren. Genau in diese Kategorie passt das neue Angebot von Freenet , dass sich 5G spart und dafür viel Datenvolumen im LTE-Netz zum günstigen Preis bietet.Nutzer können im LTE-Netz von Vodafone monatlich 60 GB an Daten versurfen, und das maximal mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s. Das Datenvolumen ist auch für Vielsurfer durchaus gut bestückt, die Datenrate reicht für die allermeisten modernen Anwendungen wie YouTube - für HD-Inhalte sind hier offiziell 5 Mbit/s empfohlen - aber auch Spotify oder Video-Konferenzen vollkommen aus.Freenet stattet den Tarif dann auch noch mit den üblichen Annehmlichkeiten aus. Telefonie und SMS sind mit einer Flatrate in alle deutschen Netze abgedeckt, VoLTE & WiFi-Call sind an Bord, auch eSIM ist möglich. Weiterhin kann der Vertragsbeginn flexibel bis 31.03. gewählt werden, der Anschlusspreis liegt bei 20 Euro.Wie so oft gilt auch bei diesem Angebot: Zum Ablauf der ersten 24 Monate sollte auf jeden Fall gekündigt werden, danach steigt der berechnete Monatspreis deutlich. Allerdings: Die Kündigung ist nach Ablauf der Vertragslaufzeit dann jederzeit monatlich möglich.