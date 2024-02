Windows Server 2025: Test beginnt trotz falscher Anzeige mit Flighting

Microsoft hat den neuesten Windows Server Preview-Build für Nutzer des Windows Server Insider-Programms veröffentlicht. Mit dieser neuen Vorschau starten nun eine Reihe an Änderungen, die Microsoft bereits angekündigt hatte - dazu gehört das sogenannte Flighting.

Flighting gestartet

Verfügbare Downloads

Downloads nur für bestimmte Länder verfügbar.

Die Windows Server Long-Term Servicing Channel Preview gibt es im ISO-Format in 18 Sprachen und im VHDX-Format nur in Englisch.

Windows Server Datacenter Azure Edition Vorschau im ISO- und VHDX-Format, nur auf Englisch.

Microsoft Server Vorschau Sprachpakete und optionale Funktionen

Schlüssel: Keys sind nur für Preview-Builds gültig

Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH

Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

Azure Edition akzeptiert keinen Schlüssel

Ablauf: Diese Windows Server Preview läuft am 15. September 2024 aus.

Windows Server Special

Zusammenfassung Neuer Windows Server Preview-Build veröffentlicht

Flighting ermöglicht laufende Updates und Tests

Bezeichnung nun "Windows Server 2025", Build 26052

Vorschau unterstützt Flighting für schnellere Updates

Neue Version ähnelt vorherigem Build, mit einem bekannten Fehler

Falsche Beschriftung als Windows 11, tatsächlich Server-Update

Server Preview-Download alternativ bei Microsoft möglich

Unter dem "Flighting" versteht man ganz allgemein die Ausführung von Windows Insider Previews in den verschiedenen Kanälen, sowie dazu die laufenden (automatischen) Updates mit neuen Buildnummern.Neu ist seit Kurzem nun auch, dass die Vorschau nicht mehr als Server vNext betitelt wird, sondern unter dem späteren Namen "Windows Server 2025" veröffentlicht wurde. Die neue Build-Nummer lautet 26052 und ist im Grunde identisch mit dem neuen Canary-Build für Windows 11.Der vorherige Windows Server-Build (26040) war auch der erste, der das kürzlich hinzugefügte Server Flighting-Feature für schnellere Updates unterstützte.Übrigens: Trotz Flighting kann man die neue Windows-Server-Vorschau alternativ immer noch von der Microsoft-Website herunterladen. Die neue Version 26052 enthält fast dasselbe Änderungsprotokoll wie die Versionshinweise für 26040, mit Ausnahme eines zusätzlichen bekannten Problems. Laut Microsoft kann es vorkommen, dass die Server-Vorschau nicht korrekt bezeichnet wird."Die Bezeichnung für diesen Flight verweist möglicherweise fälschlicherweise auf Windows 11 . Wenn Sie jedoch das Paket auswählen, wird das Windows Server-Update installiert. Bitte ignorieren Sie die Beschriftung und fahren Sie mit der Installation Ihres Fights fort. Dieses Problem wird in einer zukünftigen Version behoben", heißt es jetzt im Blog-Beitrag in der TechCommunity.