Das ist mal ein Sicherheitshinweis, der nur wenig offen lässt: Die Entwickler des dezentralisierten sozialen Netzwerks Mastodon haben mitgeteilt, dass es Angreifern aktuell möglich ist, sich als jeder beliebige Account auszugeben oder diesen zu übernehmen.

Alarmstufe Rot bei Mastodon: Update dringend nötig

Alle Versionen vor 3.5.17

4.0.x-Versionen vor 4.0.13

4.1.x-Versionen vor 4.1.13

4.2.x-Versionen vor 4.2.5

Admins legen los

Zusammenfassung Mastodon-Entwickler warnen vor Sicherheitslücke

Angreifer können Accounts übernehmen

CVE-2024-23832 als sehr kritisch bewertet

Betroffene Versionen vor bestimmten Updates

Details zurückgehalten, um Exploits zu vermeiden

Administratoren sollen bis 15. Februar updaten

Dezentrales Netzwerk erfordert breite Aktualisierung

Mastodon will als Alternative zu X dienen, das Netzwerk setzt auf dasselbe Prinzip von persönlichen Accounts. In den vergangenen Monaten hat die Plattform einen Aufschwung erlebt, der jetzt aber schon wieder abflacht . Im Kampf um die Gunst der Nutzer ist es natürlich nicht gut, wenn es zu gravierenden Sicherheitsproblemen kommt. Genau das müssen die Entwickler aber jetzt vermelden.Wie Heise berichtet, haben die Mastodon-Macher in jüngster Vergangenheit einen Sicherheitshinweis auf Github veröffentlicht: "Wegen unzureichender Validierung der Herkunft in Mastodon können sich Angreifer als ein beliebiges Remote-Konto ausgeben und es übernehmen." Die Lücke wird mit der CVE-Nummer CVE-2024-23832 versehen und mit 9,4 von 10 CVSS-Punkten als sehr kritisch eingestuft.Weitere Details wollen die Entwickler zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen, da man es damit "sehr einfach machen würde, einen Exploit zu entwickeln". Administratoren sollten genügend Zeit für eine Aktualisierung bekommen, am 15. Februar werde man den Hinweis mit mehr Informationen versehen.Gegenüber Heise bestätigt der Administrator von infosec.exchange, dass schnell auf den Hinweis reagiert und das nötige Update durchgeführt wurde. Der dezentrale Ansatz des Netzwerks erfordert, dass die nötigen Schritte bei allen betroffenen Mastodon-Instanzen eingeleitet werden. Für Nutzer gilt deshalb, auf Nachrichten der jeweiligen Administratoren zu achten.