Neben der Galaxy S24-Serie stehen auch die weiteren Modelle der Samsung Galaxy A-Serie und das neue Samsung Galaxy Xcover 7 in den Startlöchern. Ein offizieller Samsung-Reseller liefert jetzt praktisch alle Details zu dem neuen Rugged-Smartphone vorab.

Samsung

Samsung speckt das neue Rugged-Gerät leicht ab

Neue 50-Megapixel-Kamera

Zusammenfassung Galaxy Xcover 7 bald für ca. 370 Euro erhältlich

Samsungs neues Rugged-Smartphone mit Details geleakt

Gerät mit MediaTek MT6835V/ZA Octacore-SoC ausgestattet

6 GB RAM und 128 GB Speicher, erweiterbar per MicroSD

6,6 Zoll Full-HD-Display, vermutlich LCD, mit Notch

50-MP-Hauptkamera, zweite Kamera gestrichen

Militärstandard 810H und IP68 zertifiziertes Gehäuse

4050mAh Akku austauschbar, USB-C und 3,5-mm-Anschluss

Pogo-Pins und Rahmenaussparungen für Charging-Docks

Frei belegbarer Aktions-Button für Push-To-Talk-Funktionalität

Verfügbarkeit des Galaxy Xcover 7 in ca. zwei Wochen

Das Galaxy Xcover 7 war bereits vor einigen Wochen erstmals anhand von offiziellen Marketing-Bildern zu sehen. Beim tschechischen Samsung-Reseller Setos bzw. dem offiziellen Partner-Webshop sind jetzt umfangreichere Informationen zu dem neuen Rugged-Smartphone und eine ganze Reihe weiterer Bilder zu dem Gerät aufgetaucht.Das Samsung Galaxy Xcover7 5G wird demnach für umgerechnet knapp 370 Euro in den Handel kommen und damit deutlich günstiger ausfallen als seine Vorgängermodelle. In anderen europäischen Ländern war vor ein paar Tagen ein Preis von 379,90 Euro aufgetaucht, der sich also in einem ähnlichen Rahmen bewegt. Der niedrigere Preis ist unter anderem auf eine gegenüber den Vorgängermodellen etwas reduzierte Ausstattung zurückzuführen.Samsung verbaut beim Galaxy XCover 7 laut den bei Obchod gelisteten und ziemlich offiziell wirkenden technischen Daten einen MediaTek MT6835V/ZA Octacore-SoC, der gemeinhin unter dem Namen Dimensity 6100+ besser bekannt sein dürfte. Der 5G-fähige Chip stammt somit nicht von Samsung selbst. Er bietet zwei bis zu 2,2 Gigahertz schnelle High-End-Cores und sechs stromsparende Kerne mit maximal 2,0 GHz. Der Arbeitsspeicher ist immer sechs Gigabyte groß und es gibt 128 GB internen Flash-Speicher mit der wahrscheinlichen Option auf eine Erweiterung mittels MicroSD-Karte.Samsung verpasst dem Xcover 7, dessen interne Modellnummer SM-G556B lautet, ein 6,6 Zoll großes Full-HD-Display, bei dem es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit um ein LCD-Panel handelt. Dieses weist am oberen Rand eine "Notch" für die Frontkamera auf, welche leider nur magere fünf Megapixel Auflösung bietet.Mehr Auflösung gibt es auf der Rückseite, wo Samsung einen neuen 50-Megapixel-Sensor verbaut. Gleichzeitig streicht man aber die bisher verbaute zweite Kamera, wobei deren Nutzen im gewerblichen Umfeld, auf welches das Xcover 7 mit seinem Namenszusatz "Enterprise Edition" dann doch sehr eindeutig abzielt, ohnehin fraglich war.Wesentlich wichtiger für die von Samsung anvisierten Geschäftskunden sind sicherlich die weiteren Features: das Galaxy Xcover7 weist nämlich ein nach dem US-Militärstandard 810H und IP68 zertifiziertes Gehäuse auf, welches somit gegen Stürze aus bis zu 1,2 Metern und Wasser geschützt ist. Außerdem ist der 4050mAh große Akku bei Bedarf leicht austauschbar. Hinzu kommen ein USB-C-Port zur Energieversorgung und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Headsets.Am Boden des Galaxy Xcover 7 finden sich zwei weitere Hinweise auf die geschäftliche Ausrichtung: das Gerät verfügt über Pogo-Pins und Aussparungen im Rahmen, mit denen es in Charging-Docks in größeren Stückzahlen geladen werden kann, um im Außendienst oder Flottenbetrieb nutzbar zu sein. Auf der einen Seite des Gehäuses gibt es auch wieder den vom jeweiligen Käufer frei belegbaren Aktions-Button, über den etwa eine Push-To-Talk-Funktionalität realisiert werden kann.Wann das Galaxy XCover 7 seine offizielle Premiere feiern wird, bleibt abzuwarten, mehrere Händler sprechen jedoch von einer Verfügbarkeit innerhalb der nächsten rund zwei Wochen.