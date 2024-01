Nur für 3 Tage: Die Weekend-Deals von Media Markt & Saturn sind da

Bei Media Markt und Saturn starten jetzt die neuen Weekend-Deals. In Verbindung mit der Rabattaktion rund um das Gutscheinheft ergeben sich einige Bestpreise, die wir euch in unserem Überblick zeigen. Ein Blick auf die neuen Angebote lohnt sich an diesem Wochenende.

Technik-Schnäppchen zum Wochenende

Fernseher, Konsolen, Spiele und Zubehör reduziert

Rabatt auf PC-Zubehör, SSDs, Smartphones und Co.

Gutscheinheft bei Media Markt Jetzt beim Technik-Kauf sparen!

Gutscheinheft bei Saturn Alle Prospekt-Deals im Überblick

Das erste Wochenende des neuen Jahres dürften Media Markt und Saturn einmal mehr dazu nutzen, um gleich drei Sales miteinander zu kombinieren - das beliebte Gutscheinheft , die Wochenendknaller (Weekend-Deals) und den am Samstagabend startenden "Volle Gönnung"-Rabatt. Welche Angebote die WinFuture-Redaktion überzeugen, zeigt unsere nachfolgende Auflistung.Bei einigen Produkten führen die Händler "exklusive" MyMediaMarkt- und MySaturn-Tiefpreise, die erst sichtbar werden, sobald man sich mit einem kostenlosen Kundenkonto einloggt. Der Rabatt bzw. Preisvorteil wird im ausgeloggten Zustand auf den Produktseiten angedeutet. Zudem besteht die Möglichkeit, dass weitere Deals im Verlauf des Wochenendes folgen.Zu den Highlights der Weekend-Deals gehören vorrangig die jüngsten Angebote aus dem Gutscheinheft von Media Markt und Saturn - etwa im TV-Bereich. So sinkt der Preis des LG OLED 65 C3 1LA (65 Zoll) auf nur noch 1572 Euro und der Samsung OLED GQ 55 S90C (55 Zoll) ist für 1189 Euro zu haben. Im Preisbereich unter 1000 Euro finden wir hingegen Gefallen am Samsung GQ 55 Q60C (55 Zoll) für 650 Euro oder seiner 65-Zoll-Variante für 899 Euro.Abseits davon zeigt sich ein solider Rabatt auf Spielekonsolen und Bundles. Die neue PlayStation 5 Slim (PS5) mit Laufwerk gibt es im Paket mit Spider-Man 2 für 569 Euro und das Nintendo Switch OLED-Modell kombiniert man mit Tasche und Schutzhülle für vergleichsweise preiswerte 329 Euro. Passend dazu könnt ihr euch drei Konsolen- oder PC-Spiele nach Wahl für nur 49 Euro sichern oder euch günstig mit Zubehör von Nintendo, Razer und Co. ausstatten.Stöbert man weiter in den Prospekten von Media Markt und Saturn findet man die Premium-Tastatur Logitech MX Keys S Plus für reduzierte 88 Euro und den 27-Zoll-Monitor AOC AG275QXN mit QHD-Auflösung und 165 Hz für 229 Euro. Weiterhin wird die AVM FritzBox 7590 für 179 Euro und der Fritz!Repeater 2400 für 79 Euro verkauft. Bei den Speichermedien punkten die SanDisk Extreme Portable V2 SSD mit 2 TB für 125 Euro und die externe Festplatte WD Elements mit 5 TB für 115 Euro.Abschließend zieht sich der Gutscheinheft-Rabatt weiter durch das Sortiment der Händler. Den Akku-Staubsauger Dyson V12 Detect Slim Absolute mit Laserdüse erhaltet ihr für 489 Euro, den Kaffeevollautomaten Philips LatteGo 4 für 359 Euro und die Waschmaschine Samsung WW90T mit 9-kg-Trommel für 525 Euro. Und zu guter Letzt verkauft man die Android-Smartphones Xiaomi Redmi Note 13 und Samsung Galaxy A34 zum Schnäppchen-Preis.