Flatrate für Magazine: Readly jetzt für nur 0,99 Euro ausprobieren

Readly ist Europas führender digitaler Kiosk für Magazine und Zeitungen aller Art. "Lies mehr von dem, was du liebst" lautet das Motto der fairen Flatrate, die ihr jetzt zum Preis von nur 0,99 Euro ausprobieren könnt. Und wie immer gilt: Ein Abo, Zugriff auf über 7000 Titel.

Readly ist das Tor zu (neuen) Hobbys

Readly für nur 0,99 Euro Flatrate für Magazine & Zeitungen

In Apps und Browser: Technisch ausgereift

Unbegrenzter Zugriff auf mehr als 7000 Magazine und Zeitungen

Namhafte Titel wie Computer Bild, t3n, Playboy, National Geographic, Spektrum, Chip, GALORE, Macwelt & Co.

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine einfach herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

Moderne eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Nur 14,99 Euro pro Monat nach dem Rabatt-Zeitraum

Jederzeit kündbar, keine Abofalle

Gerade die zurückliegenden Feiertage haben gezeigt, dass man beim Lesen nicht nur der Hektik des Alltags bestens entfliehen, sondern gleichzeitig auch neue Hobbys entdecken kann. Die stetig wachsende Anzahl an Magazinen und Zeit­schrif­ten der Readly-App hat uns dabei kulinarisch durch die traditionelle Weih­nachts­küche begleitet und sorgt jetzt dafür, dass wir fit ins neue Jahr starten.So gern wir in den Rezeptideen von Fire & Food und den Denkanstößen von Men's Health und Focus Gesundheit stöbern, liegt unser Steckenpferd natürlich in der IT. Und für Technik-Enthusiasten bietet Readly bekanntlich eine riesige Auswahl: von Computer Bild, GameStar, PC Welt, Connect und Macwelt über Zeitschriften für Windows und Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu den Themen Start-ups und Wirtschaft, etwa mit dem t3n Magazin.Zudem lohnt es sich, über den Tellerrand zu blicken. In unserem Fall mit den Ausgaben von National Geographic, Spektrum, Wohnen & Garten, Guter Rat oder aber den Interview-Magazinen GALORE und Bold. Dabei konnte Readly sein Versprechen, eine Quelle der Inspiration zu sein, durchaus einhalten. Und das ganz ohne eine Vielzahl teurer Abonnements abzuschließen.Während wir uns am PC gern durch die Headlines nationaler und lokaler Tageszeitungen klicken, ziehen wir uns mit unserer Lieblingszeitschrift gern auf die Couch zurück. Hierfür braucht es natürlich die passenden Apps , die uns Readly für die vier wichtigsten Betriebssysteme anbietet - Apple iOS / iPadOS, Google Android, Amazon Fire und sogar in der Huawei AppGallery.Dank jüngster Updates kann der mobile Lesespaß vollends überzeugen. Die Readly-App bietet eine Download-Funktion, falls mal kein Netz zur Verfügung steht und überzeugt mit einer praktischen Artikel-Ansicht, um selbst groß­for­ma­ti­ge Magazine in ein kompaktes eBook-Format zu bringen. Natürlich dürfen hier auch ein Dark Mode sowie anpassbare Zoom- und Schriftgrößen nicht fehlen.Besonders interessant wird es, wenn Readly auf Familiengeräten installiert wird, in unserem Fall sowohl auf iPads als auch Android-Tablets. Die Flatrate erlaubt die Einrichtung von verschiedenen Profilen und die gleichzeitige Nutzung von bis zu fünf Geräten, damit jeder seine eigenen Favoriten und Kategorien pflegen kann und sich Lieblingsmagazine nicht vermischen.Lesebegeisterte können Readly im ersten Monat für nur 0,99 Euro ausprobieren - mit sämtlichen Vorteilen und ohne Einschränkungen. Wer sich wie wir für die große Auswahl an Zeitschriften, Tageszeitungen und regionalen Ausgaben begeistert, kann die Flatrate im Anschluss für monatlich 14,99 Euro weiterführen. Und das bei voller Flexibilität, denn Readly ist monatlich kündbar.