Hacker können sich dauerhaft in fremde Google-Accounts einnisten

Unbefugte können auch über eigentlich abgelaufenen Sitzungscookies Zugang zu Google-Konten erhalten. Sicherheitsforscher warnen daher jetzt vor der Gefahr der Übernahme von Accounts und des Daten­dieb­stahls, doch Google schweigt.

Wiederherstellung von Authentifizierungs-Cookies

Ausmaßes unbekannt

Zusammenfassung Abgelaufene Google-Cookies ermöglichen unerlaubten Zugriff

Malware-Entwickler nutzen Exploit für Kontenübernahme

Passwort-Reset schützt nicht vor Cookie-Wiederherstellung

Google hat bisher nicht auf Sicherheitslücken-Hinweise reagiert

Schadcode wird gegen Googles Gegenmaßnahmen angepasst

Unklarheit über Status und Abwehr der Sicherheitslücke

Zero-Day-Exploit erlaubt dauerhaften Zugriff auf Konten

Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins Bleeping Computer hervor. Demnach ist der Exploit, bei dem abgelaufene Authentifizierungs-Cookies wiederhergestellt werden, um sich damit bei Nutzerkonten anzumelden, derzeit besonders beliebt bei Malware-Entwicklern.Das funktioniert selbst, wenn das Passwort eines Kontos zurückgesetzt wurde. Laut Sicherheitsexperten findet man nun seit Wochen immer weitere Malware, die diese Lücke ausnutzt, um sich automatisch bei Websites und Diensten anzumelden, ohne die Anmeldedaten eingeben zu müssen. Das wiederum ermöglicht den Datendiebstahl von weiteren Seiten.Auf eine Nachfrage von Bleeping Computer bei Google zu der Sicherheitslücke, die sich kaut den ersten Erkenntnissen von unabhängigen Sicherheitsforschern in einem undokumentierten Google OAuth-Endpunkt namens "MultiLogin" verbirgt, gab es bislang keine Antwort.Bleeping Computer hat aber Hinweise entdeckt, dass Google von der Schwachstelle und vor allem von ihrer aktiven Ausnutzung weiß. So wurde entsprechender Schadcode in den letzten Wochen immer wieder angepasst und der Expolit aktualisiert, um Googles Abhilfemaßnahmen entgegenzuwirken. Da Google den Missbrauch des MultiLogin-Endpunkts jedoch nicht bestätigt hat, bleiben der Status der Sicherheitslücke und die Bemühungen zur Schadensbegrenzung derzeit unklar.Ein von CloudSEK-Forschern veröffentlichter Bericht wirft mehr Licht auf die Funktionsweise dieses Zero-Day-Exploits und zeichnet ein düsteres Bild hinsichtlich des Ausmaßes seiner Ausnutzung.Denn da heißt es, dass man die Sicherheitslücke als kritisch einstuft, da sie die Erzeugung von dauerhaften Google-Cookies durch Token-Manipulation ermöglicht und Unbefugten so dauerhaften Zugriff auf Google-Konten ermöglicht. Damit können Cyberkriminelle sich dann Zugang zu vielen weiteren Diensten erschleichen und dürften somit auch unerkannt Daten stehen. Die Frage ist daher auch, wie man sich davor schützen soll.