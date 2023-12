Neue Werke: Intel wird Sponsor von 1. FC und SC Magdeburg

Wie sorgt man dafür, dass man als großer Investor bei den Bürgern einer Stadt Zustimmung für seine Projekte erhält? Man unterstützt die örtlichen Sportvereine. So macht es jetzt auch Intel und steigt als Sponsor bei den Magdeburger Hand- und Fußballvereinen ein.

Intel will Technik und Beratung beisteuern

Zusammenfassung Intel sponsert Fußballer vom 1. FC Magdeburg

Auch Handballer vom SC Magdeburg erhalten Unterstützung

Intel wird "Offizieller Technologiepartner" des 1. FC

Beratung zu "5G WLAN-Abdeckung" und digitalen Prozessen geplant

Online-Bestellung von Fan-Artikeln beim SC Magdeburg unterstützt

Kostenlose Ticket-Kontingente für Familien und Kleingruppen

Projekt zur Veranschaulichung der Vereinsgeschichte gefördert

Neubau von zwei Chipwerken bei Magdeburg durch Intel

Wie der US-Halbleitergigant Intel mitteilte, wird man ab sofort als einer der wichtigsten Sponsoren der Fußballer vom 1. FC Magdeburg und den Handballern vom SC Magdeburg aktiv. Der Konzern hat den Wunsch, sich damit natürlich vor allem bei den Bürgern der Stadt eine positive Einstellung zu erarbeiten, schließlich baut man bald südlich von Magdeburg für Milliardensummen zwei große neue Chipwerke.Intel wird nach eigenen Angaben künftig als "Offizieller Technologiepartner" des 1. FC Magdeburg für die technische Ausstattung des Vereins mitverantwortlich sein. Der Pressemitteilung zufolge will Intel die technische Weiterentwicklung unter anderem unterstützen, indem man Beratungen zu einer "5G WLAN-Abdeckung" (?) und dem Ausbau digitaler Strukturen und Prozesse beisteuert.Im Fall des Handballvereins SC Magdeburg, der in der Ersten Bundesliga mitspielt und zuletzt sogar Champion-League-Sieger wurde, will Intel in seiner neuen Rolle als Sponsor ebenfalls in vielen Bereichen mitwirken. So sollen auch hier technische Projekte unterstützt werden, darunter die Möglichkeit zur Online-Bestellung von Fan-Artikeln am jeweiligen Spieltag.Außerdem will Intel Familien und Kleingruppen jeweils Ticket-Kontingente kostenlos zur Verfügung stellen, damit diese an Bundesliga-Heimspielen des SC Magdeburg nach der Handball-Europameisterschaft ab Februar 2024 teilnehmen können. Weiterhin will man ein Projekt fördern, bei dem die Geschichte des Vereins in der GETEC-Arena und auf der Website veranschaulicht wird.Intel bereitet derzeit den Bau von zwei großen neuen Halbleiterwerken im Süden von Magdeburg vor. Das Projekt geriet zuletzt wegen Finanzierungsproblemen ins Stocken, soll aber dennoch im Frühjahr 2024 seinen Spatenstich erleben.