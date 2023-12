Günstige Küchengeräte: Dank Tefal-Rabatt bei Media Markt reduziert

Damit auch nach Silvester in der Küche alles glatt­läuft, findet ihr bei Media Markt eine große Auswahl an Kü­chen­ge­rä­ten von Tefal. Und das zu einem besonders günstigen Preis. Wir zeigen euch die prak­ti­schen Helfer, die euer ku­li­na­ri­sches Fest aufwerten.

Tefal

Kulinarische Vielfalt zum Fest

Beste Wahl: Kontaktgrill und Heißluftfritteusen

Tefal GC774D Optigrill 4-in-1 Jetzt für 219 Euro bei Media Markt

Tefal Stabmixer, Waffeleisen und vieles mehr

Krups FDK 251 Waffeleisen Jetzt für 44 Euro bei Media Markt

Wer das Neujahrsfest zum Grillen, Backen, Mixen und Frittieren nutzt, der sollte in seiner Küche nicht auf die beliebten Helfer von Tefal verzichten. Vom Kontaktgrill über Heißluftfritteusen bis hin zum Waffeleisen und Brotbackautomaten rückt Media Markt seine Auswahl an Küchengeräten jetzt ins rechte Licht. Wir zeigen euch unsere Favoriten.Wer den Kohle- oder Gasgrill bereits in den Winterschlaf versetzt hat, kann mit einem Kontaktgrill auch außerhalb der Saison eine Vielzahl von Gerichten zubereiten. Daher gehört der Tefal GC774D Optigrill als 4-in-1-Modell an Silvester zu unseren Favoriten. Mit ihm bereiten wir nicht nur kinderleicht Steaks zu, sondern auch Fisch, Gemüse, Burger und Sandwiches. Nur bei Media Markt: eine Backschale und ein Fleischmesser sind direkt dabei.Zusätzlich gehört eine Heißluftfritteuse mittlerweile in fast jede Küche, vor allem wenn es mal schnell gehen muss. Hier fällt unsere Wahl auf die Tefal EY245B Easy Fry Max mit einer oder aber die vielseitigere Tefal EY905D Dual Easy Fry & Grill mit Doppelkammer und Edelstahlgehäuse. Ähnlich wie beim Kontaktgrill hören wir hier oft "Das kannst du auch in der Heißluftfritteuse machen" - und das gilt nicht nur für knusprige Pommes. Dabei sind die Geräte von Tefal bis zu 70 Prozent energieeffizienter als ein herkömmlicher Backofen.Zu guter Letzt sind es die kleinen Küchenhelfer, die uns bei Media Markt und Tefal besonders aufgefallen sind. Das gilt zum einen für den praktischen Stabmixer Tefal HB9441 Infiny Force , der direkt mit einem Mixbecher, Hackmesseraufsatz, Schneebesen und Eiszerkleinerer ausgeliefert wird. Zum anderen für das Krups FDK 251 Waffeleisen . Somit kommt sogar noch einmal Weihnachtsmarkt-Feeling auf, ohne dass wir das Haus verlassen müssen.Wer jetzt noch professioneller frittieren oder gar mit seinem eigenen Brot zu Weihnachten bei Familie und Freunden punkten möchte, der sollte sich sowohl die Tefal FR 8040 Oleoclean Pro Fritteuse als auch den Tefal PF240E Pain & Délices Brotbackautomaten genauer ansehen. Denn auch hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Viel Spaß beim Kochen!