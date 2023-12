Stark reduziert: Bluetti Stromspeicher & Solaranlagen günstig wie nie

Wer bereits den nächsten Outdoor-Urlaub plant oder sich mit einem Notstromaggregat vor Stromausfällen schützen möchte, der sollte sich die neuen Bluetti-Deals genauer ansehen. Tragbare Powerstations, Stromspeicher und Solaranlagen sind jetzt stark reduziert.

Anzeige

Für Wohnwagen, Outdoor-Trips und Notstrom

Tragbar, modular und jetzt noch günstiger

Xmas-Sale bei Bluetti Jetzt bis zu 27% Rabatt

Zum Angebot

Bis zum 25. Dezember erhaltet ihr mobile und stationäre Powerstations sowie passende Solarpaneele direkt im Online-Shop von Bluetti zum Sparpreis. Vor allem, wer die beliebten Stromspeicher mit Solarmodulen kombiniert, spart im Bundle am meisten - bis zu 27 Prozent Rabatt verspricht der Hersteller. Selbst die bereits günstigen Bestseller sinken noch weiter im Preis.Die Anschaffung einer tragbaren Powerstation lohnt sich aus verschiedensten Gründen. In erster Linie kann man sich, vorgeladen oder in Verbindung mit Solar, auch abseits des klassischen Stromnetzes mit Energie versorgen - etwa beim Camping. Zum anderen können viele Bluetti-Stromspeicher als Notstromaggregat bzw. unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) genutzt werden.Vor allem die Produkte für Einsteiger stehen hoch im Kurs und niedrig im Preis. Angefangen bei der Bluetti EB3A mit 600 Watt Leistung und einem 268-Wh-Akku oder der Bluetti EB55 mit 700 Watt und 537 Wh - optimal für kleinere Elektronikgeräte. Mit der AC70 und AC180 hat Bluetti erst kürzlich neue Powerstations mit 1000 Watt respektive 1800 Watt eingeführt, die sich auch für stromhungrigere Verbraucher eignen.Zu den absoluten Bestsellern zählt allerdings weiterhin das tragbare Top-Modell Bluetti AC200 Max mit 2200 Watt und einer 2048-Wh-Batterie. In Verbindung mit Erweiterungsbatterien und Solarmodulen kann man sich hier ein interessantes Kraftwerk mit bis zu 8,1 kWh zusammenbauen, das allein mit bis zu 900 Watt mit Sonnenenergie geladen werden kann.