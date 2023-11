Unity 6: Neue Spiele-Engine erscheint kommendes Jahr mit KI-Tools

Die nächste Version der Unity-Engine soll größere Neuerungen und Optimierungen mit sich bringen. Das Upgrade wurde im Rahmen der Unite 2023 vorgestellt. Mit KI-Tools sollen Entwickler die Möglichkeit bekommen, flexiblere NPCs in ihre Spiele einzubauen.

Unity

Neues Gebührenmodell

Zusammenfassung Unity-Update mit KI-Tools und Optimierungen.

Engine erscheint mit mehr XR- und WebGPU-Support.

Unity Sentis bringt KI-Modelle auf lokale Geräte.

Neue Unity Cloud für Asset- und Team-Management.

Unity 6 ermöglicht große Multiplayer-Spiele.

Konzern wurde für neues Lizenzmodell kritisiert.

Zusätzlich zu Verbesserungen im Performance-Bereich soll Unity 6 eine erweiterte XR-Unterstützung und WebGPU-Support erhalten. Unity Sentis erlaubt es Entwicklern, trainierte KI-Modelle auf allen mit Unity kompatiblen Geräten zu verwenden. Dabei möchte Unity verantwortungsvoll mit künstlicher Intelligenz umgehen. So sollen von Dritten trainierte Modelle vermieden und hauptsächlich eigene Daten und Bilder genutzt werden.Zusammen mit Unity 6 soll auch das Ökosystem Unity Cloud eingeführt werden. Die Plattform vereint den Asset-Manager, Team-Management und Zahlungen an einem zentralen Ort und soll die Arbeit an Spielen vereinfachen. Außerdem soll es erstmals eine Multiplayer-Integration mit Unterstützung von mehr als 100 Spielern geben.Die nächste Version mit Long Term Support (LTS) soll 2024 bereitgestellt werden. Ein konkreter Termin ist allerdings bisher nicht bekannt. In den letzten Monaten wurde Unity stark kritisiert, da das Unternehmen ein neues Lizenzmodell einführen wollte. Das Konzept sah vor, dass Entwickler bestehender Titel Gebühren nach der Anzahl an Installationen abführen sollten.Die Ankündigung hatte jedoch massiven Gegenwind zur Folge, sodass der Konzern schon nach wenigen Tagen stark zurückgerudert ist. Ob sich die neue Engine durchsetzt, dürfte davon abhängen, ob Unity das Vertrauen der Entwickler langfristig zurückgewinnen kann. Während bestehende Titel nicht mehr betroffen sind, müssen Entwickler mit Unity 6 eine laufzeitabhängige Gebühr zahlen.Die Anzahl an Installationen spielt jedoch nur eine Rolle, sobald die entsprechende Anwendung über eine Million Mal heruntergeladen wurde und sobald das Projekt einen jährlichen Umsatz von mindestens einer Million Dollar macht. Entwickler können dann auswählen, ob sie eine Gebühr in Höhe von 2,5 Prozent des Umsatzes oder eine Abgabe auf Basis der Downloads zahlen wollen.