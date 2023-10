Black (Friday) Deals: Lenovo-Tablet bei Media Markt für nur 149 Euro

Im Zuge der neuen Black Deals verkauft Media Markt das beliebte Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) für nur 149 Euro. Das 10,6 Zoll große Android-Tablet setzt auf einen Octa-Core-Prozessor, QHD-Display und zeigt sich als günstige iPad-Alternative für Einsteiger.

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation)

Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation)

Nachdem bei Media Markt und Saturn sonst nur die HD- und Full-HD-Varianten im Preis gesenkt waren, ist nun auch das Lenovo Tab M10 Plus mit QHD-Display zum Tiefpreis von nur 149 Euro erhältlich. Passend dazu wird eine 128 GB große MicroSD-Karte zur Speichererweiterung für 11 Euro verkauft.Auch Geizhals, Idealo und Co. bestätigen den Bestpreis bei Media Markt. Zuvor war das Android-Tablet zur Hersteller-UVP von 199 Euro erhältlich, den auch andere Händler weiterhin aufrufen.Das Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) wird von einem verbesserten Qualcomm Snapdragon Octa-Core-Prozessor angetrieben, der für eine solide Leistung sorgt, während er gleichzeitig auf Effizienz ausgelegt ist, um die Akkulaufzeit (bis zu 14 Stunden) zu maximieren. Zudem ist das Tablet mit 4 GB RAM ausgestattet und der interne Speicher bietet ab Werk 64 GB - erweiterbar per MicroSD-Karte.Der Bildschirm des Lenovo Tab M10 Plus ist ein 10,6-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln (2K QHD), das laut Hersteller neben einer scharfen Bilddarstellung auch lebendige Farben bieten soll. Das Gerät unterstützt Dolby Atmos Audio für einen verbesserten Sound und in Bezug auf die Konnektivität sind WLAN-AX, Bluetooth 5.1 und USB-C 2.0 an Bord.Die Energieversorgung wird durch einen 7700-mAh-Akku gewährleistet, der genug Leistung für den ganzen Tag bietet. Das Tablet läuft auf Google Android 12 (per Update auch Android 13), das einen verbesserten Datenschutz, eine optimierte Benutzeroberfläche und eine bessere App-Kompatibilität bietet.