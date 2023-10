Gigabit-Internet überall: AVMs neues Powerline-Set ab jetzt verfügbar

AVM bringt ab heute ein neues Set in den Handel, das die Reichweite von Heimnetzen mit Powerline-Technologie und Wi-Fi 6 erweitert. Das Bundle aus FritzPowerline 1240 AX und FritzPowerline 1210 soll vor allem helfen, wenn WLAN oder LAN-Brücken nicht ausreichen.

AVM erweitert Heimnetze: Neues Powerline-Set im Handel

Powerline mit Gigabit-LAN und Wi-Fi 6

Insgesamt 4 LAN-Ports im Set (2x bei FRITZ!Powerline 1210 und 2x bei 1240 AX)

WLAN Mesh, 2x2, auf 2,4 GHz, mit bis zu 600 MBit/s

Nach Standard HomePlug AV2 kompatibel zu IEEE P1901 und allen gängigen Powerline-Geräten

Geringe Leistungsaufnahme

Automatische FritzOS-Updates für neue Features und mehr Sicherheit

Wie bekommt man Gigabit-Internet im Heimnetzwerk auch noch in die entlegensten Räume der Wohnung oder des Hauses, die mit WLAN oder LAN nur schwer zu erreichen sind? AVM will auf diese Frage unter anderem mit einem Set Antwort geben, dass jetzt in den Handel kommt. Wie das Unternehmen heute bekannt gibt, ist das FritzPowerline 1240 AX WLAN Set mit Wi-Fi 6 ab sofort zur Preisempfehlung von 169 Euro verfügbar.FritzPowerline 1240 AX setzt auf den Standard HomePlug-AV2 und kann somit alle drei Adern der Stromleitung (Phase, Neutral- und Schutzleiter) zur Datenübertragung nutzen. Übertragungsrate von bis zu 1.200 MBit/s sollen auf diesem Weg über die Leitungen möglich werden, zur Weitergabe an Geräte setzt man auf jeweils zwei Gigabit-LAN-Ports und Wi-Fi 6. Perfekt für "Gaming im Keller, Streaming im Gartenhaus, Homeoffice unter dem Dach", so AVM zu den anvisierten Einsatzgebieten.AVM betont, dass beide Geräte dabei energieeffizient arbeiten. Das Modell 1240 AX gönnt sich 4,5 Watt im Ruhezustand, beim Modell 1210 sind es sogar nur 2,4 Watt. Unter Last soll sich dieser Leistungsbedarf gerade einmal um 3 Watt steigern. Powerline 1240 AX bringt darüber hinaus Support für WPA3 und eine eigene Oberfläche (http://fritz.powerline) für die Einrichtung, Bedienung und Wartung mit.