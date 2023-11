Endet heute: 50 GB + Allnet-Flat im O2-Netz jetzt für nur 15 Euro

O2 und der Mobilfunk-Discounter Freenet bringen den Bestseller-Tarif für Vielsurfer zurück. Für nur 14,99 Euro pro Monat erhaltet ihr 60 GB Datenvolumen mit bis zu 225 MBit/s und eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS. Und das Beste: Der Tarif ist monatlich kündbar.

Rückkehr des O2-Tarif-Bestsellers für Vielsurfer

50 GB LTE Datenvolumen (225 Mbit/s)

Telefónica-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

14,99€/Monat statt 37,99€ (für 24 Monate)

Anschlusspreis sparen durch SMS*

Monatlich kündbar

In den letzten Jahren ist eine sehr deutliche Steigerung bei den mobilen Datenvolumen in Mobilfunktarifen zu spüren. Im Bereich der Angebote mit sehr viel Surf-Kapazität macht jetzt Freenet die Buchung mit einer kurzen Aktion schmackhaft, bei der Kunden deutlich sparen können.Für kurze Zeit wird die 50 GB Allnet-Flat im Netz von Telefónica mit einem satten Rabatt von 60 Prozent auf den Monatspreis angeboten. Im Kleingedruckten wird eine maximale Geschwindigkeit von 225 Mbit/s zugesagt, die Nutzung von 5G ist allerdings nicht vorgesehen.Damit kann der Tarif für 14,99 Euro pro Monat gebucht werden - normal werden 37,99 Euro monatlich fällig. Für Kunden, die Flexibilität schätzen, besonders wichtig: Eine Kündigung ist monatlich möglich , vergleichbare Angebote haben hier oft eine Kündigungsfrist von 3 Monaten und mehr. Weiterhin streicht man innerhalb des Aktionszeitraums auch die einmalige Anschlussgebühr* in Höhe von 39,99 Euro.Freenet rundet das Angebot dann noch mit einem Extra ab: Den Anschlusspreis von 39,99 Euro kann man sich unkompliziert nach Abschluss erstatten lassen. Dafür schickt man einfach innerhalb von 30 Tagen mit dem genutzten Gerät eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" (ohne Sonderzeichen) an die 22240 (0,19€/SMS).Den vergünstigten Preis des Green LTE-Tarifs erhalten Interessenten für die ersten 24 Monate. Danach steigen die Kosten auf 37,99 Euro pro Monat. Bei Bedarf kann der Vertrag aber auch jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.