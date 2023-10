Media Markt: 15 Prozent Rabatt auf Philips "The Xtra" Mini-LED-TVs

Bei Media Markt erhaltet ihr jetzt einen exklusiven Rabatt in Höhe von 15 Prozent, wenn ihr euch für einen Philips Mini-LED-TV der neuen "The Xtra"-Familie entscheidet. Die 4K-Fernseher bieten Technik satt: 120 Hz, Dolby Vision und Atmos, Ambilight-Beleuchtung und vieles mehr.

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher ist sollte sich den 15 Prozent Rabatt auf Philips' The Xtra-TVs nicht entgehen lassen. Doch nicht nur der Preis der beliebten Mini-LED-Flaggschiffe sinkt. Ihr erhaltet zusätzlich 15-fache Bonuspunkte, die im besten Fall für einen weiteren 100-Euro-Coupon sorgen und könnt den Fernseher zudem 100 Tage risikofrei ausprobieren.Für den 15-Prozent-Rabatt und die 15-fachen Bonuspunkte benötigt ihr lediglich einen kostenlosen MyMediaMarkt-Account . Danach könnt ihr den Preisnachlass und sämtliche Vorteile auf der Aktionsseite wahrnehmen.Media Markt macht euch die Entscheidung einfach - wie groß darf es sein: 65 Zoll oder 75 Zoll ? Denn technisch sind die beiden Flaggschiffe auf einem identisch hohen Level. Sie setzen auf die leuchtstarke Mini-LED-Technologie, die es in Hinblick auf Helligkeit und Kontrast mit vielen OLED-TVs aufnehmen kann. Gleichzeitig erhaltet ihr dank der Philips P5 Perfect Picture Engine eine besonders hohe Bildqualität.Ein Blick auf das Datenblatt der Modelle Philips 65 PML 9008/12 (65 Zoll) und Philips 75 PML 9008/12 (75 Zoll) lässt nur wenig Wünsche offen. Dabei könnt ihr die folgenden Punkte abhaken: HDMI 2.1 mit eARC, 120 Hz, VRR, HDR10+, Dolby Vision, HLG und natürlich Dolby Atmos und DTS:X. Gerade für Besitzer der Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) wird hier groß aufgefahren - inklusive AMD FreeSync Premium und einem optimierten Spielmodus.Philips wäre nicht Philips, wenn nicht auch die Mini-LED-Fernseher der neuen "The Xtra"-Familie mit einer dreiseitigen Ambilight-Beleuchtung aus­ge­stat­tet wären, die im Wohnzimmer für Lichteffekte und Atmosphäre sorgt. Mit der Kompatibilität zu Amazon Alexa und Google Home lassen sich die 4K-TVs zudem ins Smart Home einbinden und natürlich wird auch für sämtliche Apps gesorgt - von Netflix über Prime Video bis Disney+ und DAZN.Beim Kauf der Philips-Fernseher erhaltet ihr durch den MyMediaMarkt-Bonus bis zu 127.000 Punkte geschenkt. Bereits für 100.000 Punkte könnt ihr euch einen 100-Euro-Gutschein abholen und für euren nächsten Einkauf nutzen. Und wer seinen neuen Mini-LED-TV bei Philips registriert, hat zusätzlich die Chance auf eine Reise zu einem Spiel des FC Barcelona inklusive zwei Tickets, Anreise, Unterkunft und Co.