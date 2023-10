Der Ultra-Sound: Neue Bose ANC-Kopfhörer jetzt bei Media Markt

Mit der QuietComfort Ultra-Familie schickt Bose seine neue Generation ANC-Kopfhörer ins Rennen. Die In- und Over-Ears mit ver­bes­ser­tem Klang und Geräuschunterdrückung sind jetzt bei Media Markt erhältlich. Das Versprechen: "Ein unglaublich natürlicher Klang."

Die neue Bose QuietComfort-Generation

Musik so real wie noch nie

Seit 20 Jahren kann sich die QuietComfort-Familie am Markt behaupten und bietet heute die besten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Ge­räusch­un­ter­drückung. Die neuen Modelle Bose QuietComfort Ultra (Over-Ear) und QuietComfort Ultra Earbuds (In-Ear) treten in diesem Jahr als Flagg­schiffe des Audiospezialisten auf.Darüber hinaus definiert Bose mit den QuietComfort Headphones den ANC-Klas­siker einmal mehr neu und bietet zugleich einen Schwung neuer Ultra-Soundbars mit immersivem Sound für euer Dolby-Atmos-Heimkino an. Viele der neuen Mo­del­le sind ab sofort lieferbar und befinden sich bei Media Markt direkt auf Lager.Die neuen Bose QuietComfort Ultra Wireless-Kopfhörer und Earbuds setzen nicht nur auf eine verbesserte Lärmreduzierung, sondern zudem auch auf Immersive Audio - einen von Bose optimierten Raumklang. Der Hersteller verspricht einen natürlichen Klang in einem akustischen Sweetspot, der durch die individuelle Anpassung an die Ohren der Nutzer weiter verbessert wird.Besonders interessant sind die neuen Over-Ear- und In-Ear-Kopfhörer (Truly Wireless) von Bose aufgrund drei simpler Modi. Von satten Bässen bei voller Geräuschunterdrückung (Quiet-Modus) über das Hören von Musik und gleich­zeitige Wahrnehmen der Umgebung (Aware-Modus) bis hin zum Immersion-Modus mit der Kombination aus Active Noise Cancelling (ANC) und Raumklang.Die neuen Bose QuietComfort Headphones im ikonischen Design früherer Modelle (z.B. Bose QC45) profitieren dank des 2023er-Upgrades ebenfalls von einem verbesserten Klang und den personalisierten Modi. Und das bei Akkulaufzeiten von bis zu 24 Stunden bei Over-Ear- und bis zu sechs Stunden bei In-Ear-Kopfhörern der Quietcomfort-Familie Werft einen Blick auf die neue Bose Smart Soundbar Ultra mit immersivem Sound dank Dolby Atmos und TrueSpace-Technologie sowie KI-Optimierung für klare Stimmwiedergabe und integrierter Sprachsteuerung mit Google und Alexa.