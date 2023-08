Die drei bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche 35 Filme und Serien neu in ihr Pro­gramm auf. Mit dabei: Disenchantment, Ted, Das Rad der Zeit und One Piece. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 35

Fck 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter ab 30. August

Wie wird man 100 Jahre alt? - Die Geheimnisse der blauen Zonen ab 30. August

Choose Love ab 31. August

One Piece

Disenchantment: Teil 5 ab 1. September

Liebe macht blind: Nach dem Altar: Staffel 4 ab 1. September

Eineinhalb Tage ab 1. September

Happy Ending ab 1. September

Friday Night Plan ab 1. September

Die neun Pforten ab 1. September

Ruinen ab 1. September

Der Grinch ab 1. September

Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen ab 1. September

Conjuring 3: Im Bann des Teufels ab 2. September

Is She the Wolf? ab 3. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 35

Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick ab 28. August

Ted ab 28. August

Ted 2 ab 28. August

Hangman ab 29. August

21 Bridges - Jagd durch Manhattan ab 29. August

Das Rad der Zeit - Staffel 2 ab 1. September

Fairyteens - Staffel 1 ab 1. September

Tomb Raider ab 1. September

The Nun ab 1. September

Wenn ich bleibe ab 1. September

Das Schweigen der Lämmer ab 1. September

Wish Upon ab 1. September

Das Belko Experiment ab 1. September

The Comedian - Wer zuletzt lacht ab 2. September

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull ab 3. September

Interview mit einem Vampir ab 3. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 35

Good Trouble - Staffel 5 ab 30. August

Chip und Chap: Das Leben im Park - Neue Folgen der 2. Staffel ab 30. August

Hammerhaie und die Kraft des Mondes ab 1. September

Der größte Hammerhai der Welt? ab 1. September

Regeln spielen keine Rolle ab 1. September

In der Woche vom 28. August bis 3. September steht bei Netflix unter anderem der fünfte und letzte Teil von Disenchantment im Mittelpunkt, der animierten Fantasy-Sitcom aus der Feder von Simpsons- und Futurama-Erfinder Matt Groening. Bereits am Donnerstag startet zudem die achtteilige Live-Action-Serie zum Anime One Piece und der Horrorstreifen The Conjuring 3 mit Patrick Wilson und Vera Farmiga. Amazon Prime Video schickt hingegen die zweite Staffel der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit mit Rosamund Pike ins Rennen und nimmt eine Vielzahl an zeitexklusiven Lizenztiteln auf. Zu letzteren gehört etwa 21 Bridges, Tomb Raider, Tu Nun und Das Schweigen der Lämmer. Im Gegensatz zu Netflix und Amazon hält sich Disney+ in dieser Woche etwas zurück: Good Trouble Staffel 5, neue Folge von Chip und Chap und Hai-Dokus stehen auf dem Programm.Für alle, die weiter in die Zukunft blicken wollen, empfehlen wir einen Blick in unsere Monatsübersichten: Netflix im September und Disney+ im September