Diese Woche neu: Serien und Filme bei Netflix, Prime Video & Disney+

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 25 neue Filme und Serien in ihr Pro­gramm auf. Darunter Jurassic World, The Batman und neue Folgen von The Bear. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Dinosaurier, Fledermäuse und Gourmet-Küche

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 33

Pitch Perfect 3 ab 16. August

The First Purge ab 16. August

Jurassic World: Das gefallene Königreich ab 16. August

Johnny Depp gegen Amber Heard ab 16. August

Zuhause bei den Furys ab 16. August

Der Auserwählte ab 16. August

The Upshaws: Teil 4 ab 17. August

My Dad the Bounty Hunter: Staffel 2 ab 17. August

Mask Girl ab 18. August

Love, Sex and 30 Candles ab 18. August

10 Tage eines schlechten Mannes ab 18. August

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 33

Angel Has Fallen ab 14. August

Lassie - Eine abenteuerliche Reise ab 15. August

Sing ab 16. August

Kaltes Land ab 17. August

Gangaco Novo ab 18. August

American Hustle ab 18. August

Mala Fortuna | Staffel 1 ab 18. August

Harlan Coben's Shelter | Staffel 1 ab 18. August

The Batman ab 19. August

Jumper ab 19. August

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 33

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben - Staffel 1 ab 16. August

The Bear: King of the Kitchen - Staffel 2 ab 16. August

Bob's Burgers - Staffel 1-13 ab 16. August

Miguel Wants to Fight ab 16. August

Breeders - Staffel 3 ab 16. August

Der Klient ab 18. August

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Während sich Netflix in der Woche vom 14. bis 20. August seine Abonnenten unter anderem mit Lizenztiteln wie Jurassic World: Das gefallene Königreich, The First Purge und Pitch Perfect 3 vor die Mattscheibe zu locken, dürfte auch die Dokumentation über den zurückliegenden Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard für Aufmerksamkeit sorgen.Amazon bietet Prime Video-Kunden hingegen zwei Eigenproduktionen an, die Thriller-Serie Harlan Coben's Shelter und die mexikanische Dramedy-Serie Mala Fortuna. Zudem kommen diverse Hollywood-Blockbuster in Spiel, etwa American Hustle mit Bradley Cooper, Christian Bale, Jennifer Lawrence und Jeremy Renner und The Batman mit Robert Pattinson, Zoë Kravitz und Colin Farrell.Auf Disney+ startet hingegen die zweite Staffel von The Bear mit Jeremy Allen White und Bob's Burgers steht mit insgesamt 13 Staffeln zum Binge-Watching bereit. Abschließend ist Martin Freeman (u.A. Per Anhalter durch die Galaxis, Der Hobbit, Fargo) in neuen Folgen von Breeders zu sehen.Für alle, die weiter in die Zukunft blicken wollen, empfehlen wir einen Blick in unsere Monatsübersichten: Netflix im August Amazon Prime Video im August und Disney+ im August